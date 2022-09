Venerdì lo sciopero per il clima a Verona. M5S: «Pieno sostegno a Fridays for Future»

Domani, venerdì 23 settembre, si svolgerà a Verona la manifestazione organizzata da Fridays for Future. Lo sciopero per il clima partirà da piazza Sacco e Vanzetti, davanti all'ex Arsenale, e percorrerà le vie del centro fino a concludersi in piazza Cittadella.

Gli organizzatori avevano sottolineato la natura apolitica del gruppo, invitando candidati e candidate a partecipare come liberi cittadini, senza simboli o bandiere di partito.

Con una conferenza stampa che si è tenuta giovedì mattina in via Montanara, durante il mercato di Santa Lucia, gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno annunciato il loro supporto e la loro partecipazione alla manifestazione, illustrando il programma M5S per l'ambiente.

«Siamo pienamente d'accordo con Fridays For Future - hanno spiegato i grillini in una nota - che la crisi climatica è un fenomeno globale che si manifesta però a livello locale e per dimostrare il nostro impegno per l' ambiente vogliamo ricordare cosa abbiamo già fatto con il "Decreto Clima", 30 milioni di euro alla piantumazione e al reimpianto degli alberi e alla creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane, il "Bonus mobilità" che ha messo a disposizione 215 milioni di euro per le città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell’aria, e "l’Ecobonus 110%" per l'efficientamento energetico e antisismico, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

E non da ultima la "legge Salvamare" che equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare a quelli delle navi, favorendone così la raccolta e lo smaltimento da parte dei pescatori che altrimenti erano costretti a pagare per smaltire i rifiuti pescati».

I candidati del Movimento 5 Stelle hanno poi illustrato il loro programma elettorale sul tema, in vista della chiamata alle urne di domenica