Crisi energetica e geotermia, test del Comune sull'esempio dell'Università di Verona

La risorsa geotermica è la fonte di energia che si ricava dal calore interno della terra, ad oggi poco utilizzata in Italia rispetto alle potenzialità. Un'alternativa sostenibile alle fonti energetiche tradizionali che potrebbe dare risposte concrete ai problemi legati alla crisi energetica.

Da qui l'interesse del Comune di Verona e in particolare dell'assessore all'Ambiente e alla Transizione ecologica Tommaso Ferrari, che ha colto l'opportunità fornita dalla società trentina Geotermia Futura di esplorare nuove soluzioni. Ciò anche alla luce della positiva esperienza effettuata in tal senso dall'Università di Verona: l'ateneo scaligero sta infatti risparmiando circa 2 milioni di euro all'anno su luce e gas grazie alla scelta di riscaldare e raffrescare aule, studi e uffici del polo Santa Marta con il sistema geotermico.