Sui tetti della Carrera Jeans, si accende la comunità energetica "Lucense 1923"

Una festa per un intero territorio e per le tante comunità locali che vivono, lavorano e producono nella zona a nord di Verona, in particolare nel Comune di Grezzana. È quella che è andata in scena sabato 20 aprile nella sede dell’azienda di abbigliamento Carrera Jeans, dove decine di cittadini e centinaia di soci della cooperativa energetica WeForGreen Sharing si sono ritrovati tutti insieme, forbici alla mano, per tagliare il nastro del primo impianto che entrerà in funzione nella comunità energetica “Lucense 1923”. Dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo ministeriale sulle CER, che incentiva la nascita e lo sviluppo proprio delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia, finalmente è stato possibile attivare un progetto concreto di condivisione energetica.

L’avvio della CER Lucense 1923 è reso possibile grazie ad un primo tassello importante, un impianto fotovoltaico, realizzato dalla società ForGreen Spa SB sui tetti della società Carrera Spa, finanziato grazie al contributo dei soci della cooperativa energetica WeForGreen Sharing e che andrà a produrre per primo energia per la stessa comunità energetica.

«Oggi è una giornata storica - ha affermato Germano Zanini, presidente della Comunità energetica Lucense 1923 -. Mettere insieme aziende, cittadini e amministratori per il bene comune è sempre una grande soddisfazione. Con questa iniziativa abbiamo permesso, partendo dalla Valpantena e dai suoi cittadini, di condividere produzione e consumo di energia per un intero territorio, risparmiando in termini di CO 2 e nel rispetto dell'ambiente».

«Una storia che parte da lontano, il 30 giugno del 1923, data in cui 26 pionieri assieme al parroco del paese di Lugo di Grezzana, diedero vita proprio in queste zone ad una società energetica condivisa con lo scopo di contrastare fame e povertà, ed arginare l’emigrazione all’estero. Noi oggi abbiamo preso il testimone che ci hanno passato i nostri nonni e a cent'anni da quella prima Lucense siamo qui ora per porre le basi per le future generazioni».

A finanziare l’impianto fotovoltaico sui tetti della Carrera è stata WeForGreen Sharing, una cooperativa energetica sviluppata da ForGreen Spa Società Benefit, che promuove da ben 13 anni la realizzazione di impianti condivisi, coinvolgendo famiglie che partecipano ai progetti di raccolta diffusa di risorse e distribuendo i benefici economici e ambientali generati ai propri soci.

«WeForGreen coinvolge ormai più di 2.000 soci in tutta Italia che hanno apportato circa 7,5 milioni di euro di risorse investite nella realizzazione di più di 6 MWp di impianti - spiega il presidente della cooperativa Gabriele Nicolis -. Proprio oggi qui a Grezzana si è svolta l’assemblea annuale ed i soci sono stati particolarmente orgogliosi di poter annoverare tra i progetti condivisi anche la nascita di questo impianto da destinare in una prima comunità energetica. E non ci fermiamo qui: abbiamo in programma di realizzare nei prossimi mesi altri 6 MWp di nuovi impianti».

Partner operativo del progetto è ForGreen Spa SB, azienda veronese presente sul mercato dell’energia e dello sviluppo di modelli innovativi della sostenibilità da oltre vent’anni.

«Per noi è un grandissima soddisfazione poter inaugurare impianto di Grezzana che dà il via a un progetto molto più grande di comunità energetica - ha commentato il presidente Giampaolo Quatraro -. Come ForGreen siamo impegnati nella realizzazione di impianti da condividere già da parecchi anni e vedere che sempre più persone si avvicinano a questo modello, cogliendo opportunità economiche e ambientali, ci conforta nel proseguire ancora più convintamente con la nostra mission».

A rendere possibile l’avvio del progetto, la disponibilità dell’azienda Carrera che già dal 2009 si era resa protagonista di una prima installazione di impianto sui propri tetti, ora ampliato e condiviso all’interno di una CER: «Siamo molto contenti di far parte di questo progetto e di aver messo a disposizione la superficie dei nostri stabilimenti per creare la prima comunità energetica della Valpantena - ha concluso l’AD Gianluca Tacchella -. Anche mio nonno faceva parte della Lucense, nel lontano 1923, e contribuire attivamente all’iniziativa proposta oggi da WeForGreen è motivo di soddisfazione. Sui nostri tetti ci sono già altri impianti fotovoltaici, quindi siamo molto attenti a questo aspetto, che oggi è sempre più importante anche per il mercato. Si tratta di impegnarsi per poter mettere in pratica qualcosa di utile per la comunità».