Fondazione Cariverona crede nelle comunità energetiche rinnovabili: bando da 2 milioni di euro

Elettricità pulita e a basso costo, maggiore autonomia energetica e un’occasione per creare relazioni e fare rete: sono questi alcuni dei vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili (cer), diventate uno dei tasselli fondamentali della strategia energetica italiana, oltre che europea. Alla loro realizzazione Fondazione Cariverona ha deciso di dedicare un bando, mettendo a disposizione 2,2 milioni di euro.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è il presidente, Alessandro Mazzucco: «Consideriamo questi strumenti determinanti per il futuro dei nostri territori, perché in grado di produrre benefici non solo ambientali, ma anche economici e sociali, in linea quindi con i nostri obiettivi strategici, che vanno dalla protezione dell’ambiente alla creazione di comunità coese, passando per lo sviluppo di nuove competenze».

Introdotte per la prima volta in Italia a febbraio 2020 con il decreto Milleproroghe, queste coalizioni di utenti, che collaborano per produrre, consumare e gestire l’energia attraverso impianti locali alimentati da fonti rinnovabili, oggi sono circa 100 secondo Legambiente, ma sono destinate a crescere rapidamente.

Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha recentemente dichiarato di volerne lanciare oltre 15mila nel prossimo futuro, mentre l’Unione Europea mira a produrre il 20% dell'elettricità totale consumata nel continente attraverso questi strumenti.

«Il nostro obiettivo - ha spiegato Mazzucco - è innanzitutto favorire la transizione ecologica, puntando su fonti rinnovabili come solare ed eolico, contribuendo alla decarbonizzazione degli attuali sistemi di produzione e consumo. Si tratta di una tema che non riguarda solo l’ambiente, ma anche la sicurezza energetica del nostro Paese, come recentemente dimostrato dalle ripercussioni della guerra tra Russia e Ucraina».

Le cer sono poi considerate uno strumento importante per creare nuove relazioni, stimolare la partecipazione e rendere le comunità più coese. E tra gli obiettivi del bando di Fondazione Cariverona c’è anche il contrasto alla povertà energetica, un fenomeno che, secondo Ipsos, tocca in varia misura il 64% degli italiani, con un quarto circa preoccupato per non riuscire a pagare le bollette a fine mese.

L’iniziativa mira, inoltre, a superare uno dei principali ostacoli alla diffusione delle cer nel nostro Paese, quello della mancanza di competenze tecniche e specialistiche nei territori. I cittadini faticano infatti ad avere un quadro chiaro sugli strumenti di realizzazione e le opportunità a loro disposizione. Questo gap di conoscenza è confermato dai numeri: un recente sondaggio realizzato da Ipsos, Symbola e Tea mostra che, nonostante l’85% degli italiani abbia sentito parlare delle cer, solo poco più del 10% sostiene di aver compreso bene il concetto. Una contraddizione che stride con il forte interesse suscitato: la propensione a partecipare a una comunità energetica rinnovabile sfiora infatti il 60%, spinta dal desiderio di risparmiare in bolletta e dalla garanzia di una maggiore indipendenza e sicurezza energetica.

Per risolvere la questione, il bando di Fondazione Cariverona mette a disposizione degli enti selezionati un team di advisor in grado di fornire assistenza tecnica e accompagnare la comunità in un percorso di capacity building durante tutto il progetto, dallo studio di fattibilità alla stesura del regolamento. L’iniziativa garantisce anche un contributo (fino a un massimo di 60mila euro) per la fase di setup e startup per coprire le spese relative all’organizzazione di incontri promozionali sul territorio, alla progettazione di impianti e altro ancora.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 18 settembre 2023 da un ente capofila, che dovrà possedere i requisiti di ammissibilità richiesti dal regolamento per le attività istituzionali della Fondazione (ad esempio Comuni o enti del terzo settore). Il bando verrà presentato con un webinar, in programma venerdì 14 luglio dalle 10 alle 12.