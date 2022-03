Bus gratis in tre Comuni e riscaldamento ridotto per la terza domenica ecologica

Bus gratis a Verona, San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto. Si svolge oggi la quarta domenica ecologica, che vuole spingere i cittadini a lasciare l'auto in garage: nei tre comuni limitrofi si potrà infatti viaggiare tutto il giorno senza spesa e senza problemi di parcheggio e soprattutto senza inquinare.

Inoltre, ad incentivare la mobilità sostenibile, sono state chiuse al traffico alcune strade, riservate esclusivamente a pedoni, ciclisti ed eventuali iniziative e attività, come previsto dal provvedimento condiviso tra il Comune di Verona e i 14 Comuni della Provincia, per continuare a favorire il cambiamento di abitudini attraverso azioni come la riduzione della temperatura di 2 C° all’interno di abitazioni ed uffici e una vasta offerta di proposte culturali e ambientali rivolte alla cittadinanza.

CHIUSURA STRADE CADIDAVID E STADIO - Divieto di transito ai veicoli, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 19. A Cadidavid: strada Cà Nova Toro, nel tratto tra l’omonima strada denominata Diramazione 3 - 3 e via Fracazzole; in via Turazza, nel tratto tra via Forte Tomba e via Benazzi; via Cà di Raffaldo, nel tratto tra via Bovo e via Gerardo. Allo stadio in via Sogare, nel tratto tra le omonime laterali denominate Diramazione 6-6 e Diramazione 3-3. Per tutta la giornata il passaggio è consentito solo per i velocipedi, veicoli dei frontisti e diretti ai frontisti, mezzi di pronto intervento e soccorso.

RIDUZIONE RISCALDAMENTO - Domenica 13 marzo, dalle 9 alle 18, su tutto il territorio comunale, saranno valide le seguenti limitazioni della temperatura: massimo 18 C° negli edifici pubblici e privati. Massimo 16 C° negli edifici industriali e assimilabili, con obbligo di spegnimento in caso di chiusura.

GIORNATA SPORTIVA ECOLOGICA - Amia, in collaborazione con l'ASD Unika Basket, propone giochi, laboratori e attività per tutta la famiglia alla scoperta della pallacanestro e dell'ambiente. Le iniziative sono rivolte principalmente a ragazzi dai 7 ai 14 anni, ma tutte le famiglie potranno parteciparvi. L’appuntamento è alle ore 10 alla palestra di via Monsignor L. Bellomi, a Santa Lucia. Coldiretti Verona offrirà una sana merenda a tutti i partecipanti.