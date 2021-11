Bus gratuti, passeggiate a cavallo, sensibilizzazione all'ambiente a Verona per la prima domenica ecologica

Domenica 14 novembre, prima delle sette domeniche ecologiche in programma da qui al 30 aprile, per tutta la giornata gli autobus cittadini saranno gratuiti. Da Palazzo Barbieri infatti sottolineano che tutti i mezzi pubblici saranno pagati dal Comune d Verona, così da incentivare i veronesi a cambiare le proprie abitudini sperimentando modalità differenti di spostamento. Un'azione che si abbina alla campagna informativa comunale di sensibilizzazione in favore della lotta alle polveri sottili #CAMBIAREARIA.

A questa si aggiunge anche la cavalcata equestre, che proprio domenica con l’iniziativa equivia, novità assoluta organizzata dall’Amministrazione, sancirà il via ufficiale ad una nuova offerta cittadina in tema di proposte e percorsi turistici.

Per la prima volta Verona si potrà ammirare dal cavallo, attraverso un percorso apposito realizzato dal Comune insieme a Fieracavalli.

La prima proposta di itinerario prevede un percorso di circa 4 chilometri con partenza da Corte Molon. Verranno raggiunti a cavallo alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, dalle alzaie dell’Adige da Lungadige Attiraglio fino a Castelvecchio, da via Roma a piazza Bra, dal parco delle Mura a Porta San Zeno, con ritorno al Parco dell’Adige Nord. Per tutti gli appassionati che vogliono prendere parte alla prima equivia, l’appuntamento è per le 9.30 a Corte Molon.

La proposta equestre si aggiunge all’ampio pacchetto di iniziative organizzate da Palazzo Barbieri insieme alle associazioni per la prima domenica ecologica.

Oltre alla completa gratuità dei mezzi pubblici su tutto il territorio comunale, sono stati programmati momenti di informazione e formazione su diversi temi legati all’ambiente.

Con "Ridiamo il sorriso alla pianura Padana", all'Arsenale saranno consegnate 5000 piante a oltre 700 cittadini che si sono prenotati tramite il progetto finanziato dalla Regione: potranno beneficiare anche di preziosi consigli, mentre dalle 16.30 verranno consegnate le rimanenti, ovvero quelle che non sono state ritirate.

Si tratta di piante di piccola taglia, che possono essere trasportate anche a piedi, in bici o in autobus.

Alle 16.30 Giochi e laboratori sempre in Arsenale, dove i più piccoli potranno partecipare ad attività sul riciclo e il riuso dei materiali, oltre a divertenti e istruttivi giochi legati all’Agenda 2030.

La raccolta volontaria di rifiuti partirà alle 9.30 a Ponte Crencano con l’Associazione Plastic Free e alle 9 al Cimitero Monumentale con Cittadinanza Attiva. La medesima attività verrà svolta in Adige sulle canoe e gommoni messi a disposizione dal Canoa Club Verona, con partenza alle 10 dal Centro Sportivo Bottagisio per tutti i volontari interessati.