Comuni Ricicloni: sono 169 in tutto il Veneto, 26 quelli veronesi

In Italia sono aumenti i comuni "liberi" dai rifiuti. Sono 629 e quindi 39 in più rispetto alla scorsa edizione dei "Comuni Ricicloni", il dossier di Legambiente giunto alla 30esima edizione che fa il punto sulla raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti.

Ieri, 6 luglio, è stata presentata l'edizione 2023 di "Comuni Ricicloni", quella aggiornata con i dati del 2022 raccolti dall'associazione ambientalista. E a livello nazionale, il dato più positivo è che è arrivato a 629 il numero dei comuni "rifiuti free", cioè quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chilogrammi. E 629 è finora il numero più alto mai raggiunto nell’ambito dell’iniziativa "Comuni Ricicloni".

Non si arresta la crescita dei comuni "rifiuti free" del Sud Italia, anche se il primato resta ancora del Nord Italia con 423 municipalità libere dai rifiuti (il 67,2%, del totale).

Tra le regioni che registrano una crescita maggiore c'è la Sicilia che, rispetto alla scorsa edizione, ha più che raddoppiato il numero di comuni "rifiuti free". Ma il Veneto «si conferma la regione italiana con la più attenta gestione dei rifiuti domestici», come evidenziato dal presidente della Regione Luca Zaia. Sono 169 i comuni veneti "rifiuti free" e «questo risultato dimostra l’impegno delle singole comunità nella raccolta differenziata e per il corretto smaltimento dei rifiuti - ha commentato Zaia - Un risultato importante che prova non solo l’attenzione nei confronti dell’ambiente e ai temi della sostenibilità, ma anche l’importanza rivestita dall’economia circolare. Un modello di produzione e consumo che punta alla condivisione, al riutilizzo, al ricondizionamento e al riciclo dei materiali. Meno rifiuti significa anche più crescita e maggiore innovazione e questo è quello che i comuni veneti hanno dimostrato».

E tra i comuni veronesi menzionati positivamente all'interno del dossier di Legambiente c'è quello di Sommacampagna. Il Veneto, infatti, l'anno scorso ha aumentato la raccolta degli imballaggi in plastica raggiungendo 30,5 chili di raccolta pro capite, uno dei valori più alti tra le regioni italiane. E Sommacampagna, con un quantitativo pro capite di circa 30 chili, si distingue anche per l’elevata qualità della raccolta con un tasso di impurità inferiore del 35% rispetto alla media regionale.

Ci sono poi i "comuni ricicloni" veri e propri, suddivisi anche quest'anno in base alla grandezza.

Tra i territori veronesi sotto i 5mila abitanti, Legambiente ha segnalato i risultati di Marano di Valpolicella (raccolta differenziata all'85% e residuo di rifiuto secco di 48,6 chili per abitante), Salizzole (differenziata 85,8% e rifiuto secco di 48,7 chili per abitante), Cerro Veronese (84,4% di raccolta differenziata e 56,5 chili per abitante di rifiuto secco), Sorgà (84,2% di differenziata, 57,9 chili per abitante di secco), Isola Rizza (84,5% di differenziata e 59,4 chili di secco per abitante), San Pietro di Morubio (85,6% di differenziata e 60,3 chili di secco per abitante), Palù (86% di differenziata e 61,5 chili per abitante di secco), Erbè (84,7% di differenziata e 61,7 chili per abitante di rifiuto secco), Fumane (86,3% di differenziata e 63,6 chili per abitante di rifiuto secco), Roverè Veronese (75,4% di differenziata e 64,3 chili per abitante di rifiuto secco), Belfiore (79,5% di differenziata e 64,7 chili di secco per abitante), Trevenzuolo (82,7% di differenziata e 65,5 chili per abitante di rifiuto secco), Concamarise (85,3% di differenziata e 67,2 chili di secco per abitante), Roverchiara (82,8% di differenziata e 68,4 chili di secco per abitante) e San Giovanni Ilarione (77,4% differenziata e 72,7 chili per abitante di secco).

Tra i comuni ricicloni compresi tra 5mila e 15mila abitanti, quelli veronesi sono Sant’Ambrogio di Valpolicella (85,4% differenziata e 53,7 chili di secco per abitante), Sommacampagna (88% di differenziata e 62,4 chili per abitante di secco), Casaleone (84% di differenziata e 64,6 chili per abitante di secco), Isola della Scala (84,1% di differenziata e 64,9 chili di secco per abitante), Vigasio (82,3% di raccolta differenziata e 65,4 chili di secco per abitante), Ronco all’Adige (82,2% di differenziata e 67,9 chili di secco per abitante), Grezzana (81,7% di differenziata e 70,4 chili di secco per abitante), Gazzo Veronese (83,1% di differenziata e 73,9 chili di secco per abitante) e Oppeano (81,9% di differenziata e 75 chili di secco per abitante).

Infine, gli unici due comuni ricicloni veronesi con più di 15mila abitanti sono Negrar di Valpolicella (81,7% di differenziata e 72,2 chili di secco per abitante) e Pescantina (82,4% di differenziata e 73 chili di secco per abitante).