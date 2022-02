Gran ballo in maschera a Villa Amistà per il carnevale

Venerdì 25 febbraio Byblos Art Hotel Villa Amistà renderà omaggio alla ricorrenza più stravagante e originale dell’anno con un “Gran ballo in maschera” in stile veneziano. Lo sfarzo e l’ironia che caratterizzarono il Settecento saranno i protagonisti di una notte in costume all’insegna del divertimento, con parrucche dai volumi esagerati, crinoline inamidate e tessuti lucidi e sgargianti.

Per questa speciale occasione, Mattia Bianchi - Chef del Ristorante Amistà - ha pensato a un aperitivo di benvenuto che verrà servito nella suggestiva hall di Villa Amistà: la selezione di finger food si aprirà con le tradizionali frittelle di Carnevale ma in versione salata, per proseguire con appetizer fusion tra mare e terra come la Brioche, acciughe del mar Cantabrico e burro d’alpeggio e la Tartelletta, broccolo di Bruxelles e bottarga.

La serata continuerà al Ristorante Amistà (1 stella Michelin) con un menu contemporaneo, sempre creato da Chef Bianchi, che metterà in risalto i sapori del territorio. Quindi si apriranno le danze e la suggestiva hall della Villa tornerà alle sue antiche origini di salone da ballo accogliendo il “Gran ballo in maschera” che durerà tutta la notte, sino alle prime ore del mattino.

Informazioni e contatti

Web: www.byblosarthotel.com/it