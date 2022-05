Giannitessari: il vino Evento dedicato agli sposi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

L’azienda agricola di Roncà presenta il Lessini Durello Riserva Dry in edizione limitata. Dosaggio inedito per la DOC custodito in un’elegante confezione Giannitessari presenta Evento, Lessini Durello Riserva Dry dedicato a tutte le coppie che, dopo molti rinvii e peripezie, in questi mesi realizzeranno finalmente il loro progetto nuziale. Una tiratura limitata ed esclusiva che nasce in Val d’Alpone, tra i Monti Lessini, storica culla della varietà Durella, vocata per l’ecosistema fondato sulla biodiversità naturale. “Ho voluto dedicare lo spumante a mia figlia Valeria e al suo futuro marito Denis – dichiara il vignaiolo Gianni Tessari – per me il simbolo di tutti gli sposi che, senza perdersi d’animo e con coraggio, non hanno rinunciato al loro sogno nonostante tutte le difficoltà del periodo”.

Il nome stesso Evento esprime le diverse declinazioni di unicità del vino, nato per essere condiviso in un’occasione memorabile, caratterizzato da un dosaggio zuccherino unico per la DOC e in edizione limitata, una sperimentazione che si inserisce nel tracciato dell’esperienza accumulata in tanti anni di produzione di grandi Lessini Durello Metodo Classico. Di colore giallo brillante e dal fine perlage, al naso il vino presenta un aroma complesso di frutta secca, acacia e miele. Al palato rivela sentori di pane tostato e lievito insieme a importanti note minerali di pietra focaia esaltate dall’inusuale dosaggio, sorprendenti per lunghezza e persistenza.

Lo sposalizio perfetto per cui il Durello Riserva Dry è stato concepito è con le ostriche e altre crudité di mare, in un gioco di equilibri tra freschezza, salinità e dolcezze. Per chi predilige abbinamenti più tradizionali, invece, si può accompagnare lo spumante a dolci, pasticceria secca e formaggi. L’etichetta del nuovo Durello gioca sulle cromie di bianco, nero e oro, quest’ultimo a sottolineare l’importanza dell’occasione per la quale Evento è stato ideato. L’edizione limitata dedicata agli sposi sarà disponibile su prenotazione in un’elegante confezione griffata Giannitessari, nello shop online e nel punto vendita aziendale.