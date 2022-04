"Campo di casa" frantoio Bonamini a Sol&Agrifood 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

L’occasione giusta per degustare insieme Campo di Casa, l’olio extravergine che celebra la famiglia. Un progetto di sperimentazione e ricerca della Famiglia Bonamini culminato nel 2012 quando tre ettari di terreno, adiacenti al frantoio storicamente coltivati a vigneto, sono stati convertiti in uliveti. Dal nettare degli dei all’oro verde, un olio Cru che unisce tecniche di raccolta all’avanguardia a nuove varietà di olive. Campo di Casa è figlio dell’arte del blending e in questo caso, la più complessa che il frantoio abbia mai realizzato. Un olio extravergine che è la risultante del mix di ben 13 diverse varietà di olive: Grignano, Frantoio, Leccino, Pendolino, Maurino, Arbequina, Gorgazzo, Rasara, Casaliva, Bianchera, Arbosana, Itrana e Coratina. Un connubio d’eccellenze che hanno contribuito alla creazione del gusto unico di questo olio 100% italiano.

Le sue caratteristiche organolettiche particolarmente pregiate e qualitativamente superiori hanno conquistato anche i critici Gambero Rosso che hanno assegnato a Campo di Casa le ambite "Due Foglie" sulla guida "Oli d'Italia 2022". L’etichetta raffigura l’uliveto che circonda il frantoio, composto da 950 olivi, e funge da vero e proprio gps. Sono infatti presenti le coordinate geografiche del luogo in cui potete trovare questo capolavoro dell’extravergine, Frantoio Bonamini che, in occasione di Sol&Agrifood, resterà aperto anche domenica 10 aprile. Frantoio Bonamini sarà presente a Sol&Agrifood 2022 Pad. C - Stand E7.