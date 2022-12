Il fotografo veronese Maurizio Marcato in un progetto per la sensibilizzazione sul tumore al seno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

La Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria di Bari, affrontando il tema del dolore narrato, si impegna infatti nel portare aventi un approccio catartico medico più vicino al paziente e ai suoi cari. “Mi Racconto. Il potere terapeutico delle parole” è un percorso di sostegno psicologico alle pazienti oncologiche i cui benefici sono stati riportati nel libro arricchito con gli scatti di Marcato. Il volume nasce dalla volontà di mettere a disposizione di tutti un “laboratorio di medicina narrativa” e visiva grazie al quale il dolore si è trasformato in parole e testimonianze concrete.

«La voce e le immagini che accompagnano i racconti ci danno la possibilità di cogliere un punto di vista che non è definibile soltanto attraverso la prospettiva medica tradizionale. Comprendere il dolore, infatti, significa entrare in relazione con chi lo sta affrontando, riconoscendone l’importanza del vissuto: solo così è possibile valorizzare il percorso di cura di ogni persona», spiega Eleonora Sansavini – Amministratore Delegato Ospedale Santa Maria, Bari.

Le immagini evocano i racconti di 7 donne affette da tumore al seno, testimonianze coraggiose capaci di trasmettere tutti i dubbi, i pensieri e le emozioni di chi ha combattuto e vinto il cancro. «In questa serie di scatti non ho voluto rappresentare la malattia ma la spinta alla vita, la salute raffigurata dalla forza di rinascita del nostro corpo. Forza che spesso dimentichiamo esista dentro di noi soprattutto nei momenti difficili», commenta Maurizio Marcato - Fotografo Fotografie dalle connotazioni metafisiche, che sfiorano l’onirico, che giungono ad indagare il senso stesso della vita catturando tutta l’intensità di un percorso difficile e pieno di insidie.

Storie di donne che sono state prese per mano da un destino crudele e storie di tante altre mani che le hanno liberate. Ne emerge la forza, un dettaglio di colore che contrasta con il bianco e nero dello sfondo, una scelta stilistica incisiva per evidenziare l’unicità delle singole esperienze accomunate dalla stessa drammatica malattia. 14 scatti in cui il fotografo veronese Maurizio Marcato ha catturato in un fermo immagine tutta la forza delle emozioni narrando il viaggio di chi sta combattendo contro il tumore al seno. Ogni immagine rappresenta un’emozione superata, un’esorcizzazione delle paure per trasformare l’esperienza in veicolo di speranza e di prevenzione. L’assenza dei volti enfatizza ulteriormente il messaggio accentuando l’immedesimazione dello spettatore. L’allestimento è concepito come un percorso interattivo e sensoriale: accanto a ogni immagine c’è un QR code: inquadrandolo con la fotocamera dello smartphone si potrà ascoltare, dalla voce narrante, le parole di queste donne che hanno ispirato l’interpretazione fotografica.