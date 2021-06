Tornano le Open Weeks: l'università di Verona presenta online i suoi corsi

Un’occasione per ricevere informazioni, confrontarsi, riflettere e porre domande. Il tutto per accompagnare gli studenti a scegliere con consapevolezza il loro futuro. Dal 5 al 16 luglio i docenti delle otto aree di studio dell’ateneo presenteranno, online, tutti i corsi di studio: laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico. L’evento è rivolto agli studenti delle scuole superiori, studenti universitari, neolaureati e a tutti gli interessati ad approfondire la conoscenza dell’università di Verona.

Saranno dieci le giornate di presentazione per trovare il percorso formativo perfetto per il proprio futuro. L’iniziativa prenderà il via il 5 luglio alle 13, con le presentazioni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. Si proseguirà il 6 luglio con i corsi dell’area Giuridica e i corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni sanitarie della riabilitazione. I corsi triennali delle Professioni sanitarie Tecniche verranno invece presentati il 7 luglio. Lo stesso giorno verranno illustrati i corsi di laurea dell’area Economica, mentre i corsi di laurea magistrale dello stesso ambito verranno presentati il 12 luglio. Nei giorni successivi tra l’8 e il 12 verranno presentati tutti i corsi di studio dell’area di Lettere, Arti e Comunicazione, dell’area di Formazione, Filosofia e Servizio Sociale. Il 13 e il 16 luglio sarà poi il momento dell’area di Scienze e Ingegneria, con la presentazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Biotecnologie, mentre il 14 e il 15 luglio verranno presentati i corsi afferenti al Dipartimento di Informatica. Nelle stesse date, verranno illustrati anche i corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, inclusa l’offerta di lauree magistrali, e i corsi delle Professioni sanitarie per la prevenzione. Giovedì 15 luglio alle 16 sarà il momento della presentazione di tutti i corsi dell’Area di Scienze Motorie. L’evento terminerà il 16 luglio con la presentazione dei corsi di laurea e laurea magistrale dell’Area di Lingue e Letterature straniere.

«Anche quest’anno l’università di Verona è in prima linea nelle iniziative di orientamento e di supporto ai futuri studenti sia per metterli in condizione di compiere una scelta consapevole – sottolinea Massimiliano Badino, co delegato del rettore all’Orientamento – sia per aiutarli ad affinare la loro preparazione in vista dell’ingresso nel mondo della didattica universitaria».