L'Ateneo veronese inserito tra le migliori "giovani" università al mondo

Lunedì 3 luglio è stata pubblicata la classifica Times Higher Education Young University Rankings, che elenca le migliori università del mondo che hanno 50 anni o meno.

La classifica si basa sugli stessi 13 indicatori di performance dell'ammiraglia THE World University Rankings uscita lo scorso mese di settembre 2022, dove i pesi sono stati ricalibrati tenendo conto delle giovani università.

La classifica 2023, che comprende 605 università al mondo (lo scorso anno erano 539), vede l’Ateneo di Verona posizionarsi al 69esimo posto mondiale (lo scorso anno si era collocato all’82esimo posto). Ulteriori 358 istituzioni sono presenti con lo stato di "reporter", il che significa che hanno conferito i dati richiesti dal protocollo di valutazione THE ma non hanno superato i criteri di idoneità richiesti per ottenere il ranking e pertanto non sono entrate nella classifica (lo scorso anno gli atenei reporter erano 251).

Considerando le sole giovani università italiane classificate nel 2023, l’ateneo di Verona si colloca al 6° posto assoluto su 18 atenei partecipanti, che consolida l’analogo posizionamento ottenuto lo scorso anno.