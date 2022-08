Doppia iscrizione: l'Università di Verona tra le prime ad attivarsi

L’università di Verona è già pronta per accogliere studentesse e studenti che vogliano approfittare della possibilità, prevista dal decreto nazionale del Ministero dell’università e ricerca, di iscriversi a due corsi di studio contemporaneamente, o anche a master, dottorati o corsi di specializzazione.

La novità è stata introdotta con il decreto 930 del 27 luglio dal Mur e l’ateneo di Verona l’ha recepita immediatamente, emanando un decreto rettorale d’urgenza, per rendere subito attiva la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due titoli di studio.

I vari atenei, scuole o istituti avranno, infatti, dovranno adeguare le proprie disposizioni interne, per recepire la norma nazionale e l’università scaligera ha subito voluto cogliere questa possibilità, riconoscendo l’elevato valore dell’interdisciplinarietà della formazione.

Già dal prossimo anno accademico sarà quindi possibile scegliere di iscriversi a due diversi corsi non della stessa classe di laurea, triennale o magistrale, purché questi si differenzino per almeno i due terzi della attività formative. Sarà anche possibile scegliere di frequentare un corso di laurea, triennale o magistrale, e contemporaneamente un master, o un dottorato, o un corso di specializzazione, ad eccezione di quelli medici. Si potrà, invece, iscriversi a un corso di specializzazione medica e allo stesso tempo, a un dottorato o a un master. Sarà, comunque, compito dell’ateneo regolamentare e verificare la presenza dei requisiti per la doppia iscrizione nei casi demandati all’autonomia universitaria, come previsto nel decreto.

I servizi di Orientamento dell’università di Verona sono a disposizione degli interessati, per offrire tutti i chiarimenti ai futuri studenti e studentesse.