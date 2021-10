Università: ecco le lauree che garantiscono più lavoro

Quando scegliamo un percorso di studi, dovremmo tenere conto, oltre alla nostra predisposizione, della sua "richiesta".

Cosa intendiamo per richiesta ? Semplice!

"Quanto quella data figura professionale oggi é richiesta nel mondo del lavoro?"

In Italia

L'offerta universitaria italiana oggi é vastissima con ben 4.854 lauree attive. Aumentano, inoltre, i corsi in inglese e anche le facoltà a numero programmato che ormai rappresentano il 44% del totale dei corsi di laurea. Per quanto riguarda le varie aree, i corsi più numerosi sono quelli dedicati alle professioni sanitarie (circa 600), seguono quelli di scienze economico-aziendali (163) e ingegneria industriale (137).

Dati AlmaLaurea

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, da AlmaLaurea arrivano dati interessanti sulla condizione occupazionale dei laureati. Innanzitutto i laureati lavorano di più dei diplomati, 78,7% contro 65,7%, guadagnando anche il 38,5% in più. Inoltre secondo i dati di AlmaLaurea tra i laureati del 2013 fotografati a 5 anni dal titolo, quelli meglio occupati sono i laureati in ingegneria, economia-statistica e professioni sanitarie; tutti sopra all'89%. I laureati in discipline giuridiche, letterarie, psicologiche hanno, invece, una percentuale di occupazione al di sotto dell'80%.

Infine se analizziamo i laureati magistrali a ciclo unico troviamo in testa i medici con il 92,4%. Altro dato importante riguarda l'esperienza lavorativa durante gli studi. Svolgere un'attività lavorativa, anche occasionale, durante l'università aumenta infatti, secondo AlmaLaurea, le probabilità di trovare lavoro del 39%.

Le facoltà dell'Università degli Studi di Verona

? Economia.

? Giurisprudenza.

? Lettere e Filosofia.

? Lingue e Letterature Straniere.

? Medicina e Chirurgia.

? Scienze della Formazione.

? Scienze MM. FF. NN.

? Scienze Motorie.