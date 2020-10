Università di Verona: 100 MacBook Air e contributi per spese di connettività a disposizione degli studenti

In questo difficile periodo di ripresa delle attività, l’ateneo si attiva per aiutare le sue studentesse e i suoi studenti ad affrontare le spese che la didattica a distanza richiede. È stato pubblicato un bando, indirizzato a iscritte e iscritti dell’ateneo che permetterà agli idonei, selezionati secondo criteri di merito e di reddito, di ricevere un MacBook Air in comodato gratuito, ovvero un contributo per le spese dovute ad esigenze di connettività.

Come fare richiesta

Gli interessati dovranno fare richiesta entro le 13 del 6 novembre compilando on-line la “Domanda Misure a sostegno degli studenti”. Per farlo, è necessario accedere a questo indirizzo, effettuare il log-in con le credenziali GIA dell’ateneo, selezionare Menù > Area riservata > Segreteria > Iniziative > Iniziative.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni e norme di dettaglio si può contattare l’U.O. Diritto allo Studio al numero 045/8028711, o via e-mail all’indirizzo ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it .

Fonti: Univr