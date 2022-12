Premiate a Palazzo Barbieri le migliori tesi di laurea che raccontano Verona

Il parco dell'Adige Sud, Bolca, il marketing turistico durante il Covid, la Peste del 1640 e anche il progetto S.T.E.P.S. del Comune di Verona. Questi e tanti altri sono gli argomenti delle tesi di laurea discusse nel 2021 da giovani laureati e premiate dall’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo. Venerdì pomeriggio si è infatti svolto in municipio il tradizionale "Premio Città di Verona" con la consegna delle borse di studio messe in concorso dal Comune.

I premi, del valore di mille euro ciascuno, erano riservati agli autori di tesi di carattere letterario, storico, artistico (Architettura e Ingegneria), giuridico, socio-politico-economico, psico-pedagogico o scientifico (Scienze naturali, biologiche e mediche), che hanno ottenuto una votazione di laurea non inferiore a 100/110.

Inoltre è stata consegnata una medaglia di merito a due giovani laureati, le cui tesi, pur non avendo ottenuto la borsa di studio, sono state ritenute meritevoli di riconoscimento pubblico. Tutte le tesi premiate saranno conservate nella Biblioteca civica cittadina a disposizione per la consultazione pubblica.

I PREMIATI - I sei vincitori, con relativi titoli di tesi sono: Pietro Calzoni, “Revisione dei Rhamphosidae dell'Eocene inferiore di Bolca – Verona”; Carlotta Ghinato, “Il marketing esperienziale turistico come reazione alla crisi da Covid 19: nascita del brand Verona Slow Tourism SloWerona”; Raul Martinelli, “Tempi travagliosi et spinosissime congiunture. L'amministrazione della giustizia penale durante la peste del 1630. Note sul Maleficio di Verona”; Laura Mucciolo, “Il terzo Paradiso. Super/paesaggi Super/Architetture per l'abitare del mutuo adattamento”; Chiara Predonzan, “Design e riti contemporanei nello spazio pubblico. To-Mura, un progetto di allestimento rituale”; Giulia Zantedeschi, “Il parco dell'Adige Sud: valorizzazione territoriale, fluviale ed ecologica del fiume Adige per la città di Verona”.

Le medaglie di merito sono andate a Valerio Armani, “Data Design and analysis: un'applicazione al progetto S.T.E.P.S.”; Andrea Chesini, “All’esordio del nuovo secolo: L'esposizione veronese del 1900”.