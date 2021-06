Scuola Internazionale Madoneri di Verona: aperte le iscrizioni

La Scuola Internazionale Madoneri di Verona riapre le iscrizioni per il corso di “Tecniche pittoriche su pavimentazione”. L’edizione 2021, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona, si svolgerà ogni sabato del mese di luglio, dalle 09:00 alle 11:00. Scopo del corso è promuovere la tecnica del gessetto su pavimento, da sempre utilizzata dai Madonnari, per non dimenticare tecniche antiche e iconografie cristiane. Gli allievi, selezionati tramite un esame di ammissione, svolgeranno le esercitazioni su strada, a Verona nella suggestiva cornice di Piazza dei Signori. Saranno seguiti ed affiancati da docenti ed esperti. La partecipazione al corso è gratuita e le iscrizioni si chiudono il 30 Giugno 2021.

Per info e modalità di iscrizione: www.luceartsworkshop.it - luceartsworkshop@yahoo.it

La Scuola Internazionale dei Madoneri di Verona

Fondata e diretta dal prof. Felice Naalin, artista e studioso dei madonnari, è uno dei riferimenti più importanti per l’apprendimento, la valorizzazione e la promozione di questa particolare tradizione di immagini. La Scuola è presente con manifestazioni, conferenze e specifiche prestazioni a livello internazionale. È stata invitata al “Prix Italia”, rassegna internazionale della regia televisiva, per comporre le scenografie stradali nella ferita città di Assisi. Con i propri artisti ha fatto tappa in sedi prestigiose come il castello di Sirmione, il palazzo dei Capitani a Malcesine, la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo, Cinecittà a Roma, le piazze di Cincinnati, di New York, di Brescia, di Salerno, di Genova, di Venezia e di innumerevoli altre città. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi della RAI e di varie reti internazionali.