Fondazione Poffe ottiene il Patrocinio del Comune di Verona e supera i 100.000 euro di beneficenza raccolti

Hanno già superato quota 100.000 euro le donazioni raccolte per la realizzazione di questa nuova Scholarship, grazie al sostegno di importanti istituzioni come il Politecnico di Milano, Fondazione Collegio delle Università Milanesi e Giovani di Confindustria, oltre alle donazioni di rappresentanti del mondo dell’imprenditoria e dello sport, di amici e collaboratori di Zero-Gravity.

Andrea Poffe Scholarship – la nuova borsa di studio permanente per frequentare Collegio e Politecnico di Milano destinata a studenti meritevoli – ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Verona. Lanciata dalla Fondazione Poffe in memoria di Andrea Poffe, talentuoso imprenditore e ideatore del più grande centro d’Italia dedicato alle discipline acrobatiche, Zero-Gravity, consente candidature di studenti veronesi o di qualunque altra origine, fino al 1 Giugno.Questo progetto ha l’obiettivo di offrire opportunità a studenti meritevoli, dando loro le stesse opportunita’ che nella sua vita aveva avuto Andrea, partito da Verona per poi conquistare le piu’ prestigiose credenziali accademiche a livello mondiale, brillante studente prima a Milano e poi presso la Harvard University negli Stati Uniti, prima di lanciarsi in una carriera imprenditoriale di successo in Italia.

Commenta Michele Poffe, fratello di Andrea,

“Vogliamo ispirare i giovani veronesi e italiani, in quest’anno di crisi dovuta al Covid e non solo. Andrea oltre che un fratello è stato esempio di determinazione, impegno e coraggio”. Prosegue Poffe: “L'affetto e le donazioni ricevute dopo la sua morte mi hanno reso ancor più orgoglioso, e l'iniziativa che abbiamo intrapreso in onore dei suoi valori ha l'obiettivo di permettere a tanti altri Andrea di sviluppare i propri talenti per il bene comune”. Conclude Poffe: “Il suo più grande successo è stato formarsi in universita’ e aziende di livello mondiale, per poi tornare a creare in Italia un gruppo di persone coeso e unito: la famiglia Zero-Gravity. Grazie a questo straordinario gruppo, stiamo portando avanti il suo ambizioso progetto imprenditoriale, con le nuove aperture di Zero- Gravity a Roma e Torino”.

Andrea Poffe Scholarship: borsa di studio permanente al Politecnico di Milano destinata a studenti meritevoli. Candidature aperte fino al 1° di giugno. Il successo di Andrea non è stato alimentato da eredità o fortuna, ma da duro lavoro e borse di studio che hanno aperto le porte delle più prestigiose istituzioni. Per offrire simili opportunità a giovani talenti è nata la Andrea Poffe Fellowship for Young Talents, borsa di studio resa possibile grazie alla generosità della tech company Prima Assicurazioni che proprio sul talento di giovani capaci costruisce il proprio modello di game changer di mercato. In qualità di lead sponsor, al fianco degli amici di Andrea, della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, e dell’Ufficio Alumni del Politecnico di Milano, Prima Assicurazioni garantirà a un meritevole studente/studentessa selezionati tra i candidati del V anno di scuole superiori, la copertura del 100% delle tasse universitarie per l’intero percorso triennale di studi al Politecnico di Milano, più il 75% della retta per alloggio e attività extracurriculari presso il prestigioso Collegio di Milano. I requisiti di merito e necessità finanziarie per accedere alla selezione sono disponibili su www.fondazionepoffe.org/bando con obbligo di presentare le candidature entro il 1° giugno, in modo da consentire l’iscrizione al primo ciclo nell’anno accademico 2021-2022. La borsa coprirà l’intero percorso di studi triennale di ciascun vincitore o vincitrice, bandita in modo permanente aprendo ogni anno all’ingresso di nuovi studenti.

“Siamo molto grati al Comune di Verona che ha deciso di affiancarci e patrocinare questo importante progetto che vuole offrire opportunità concrete ai giovani” dichiara George Ottathycal Kuruvilla, Chief Executive Officer di Prima Assicurazioni, aggiungendo “Ho conosciuto personalmente Andrea e potuto ammirare la sua capacità di essere un imprenditore vero, una persona geniale, altruista e solare. In poche parole, una persona meravigliosa. Siamo convinti che Fondazione Poffe possa essere fonte di ispirazione per i giovani, un esempio coraggioso in un Paese dove, rispetto ad altre realtà, la cultura del fare impresa ha bisogno di essere rilanciata. Come Prima Assicurazioni ci riconosciamo nell’esperienza di Andrea e vogliamo essere fonte di ispirazione per i talenti, per questo siamo fieri di sostenere e rendere possibile questa Borsa di Studio, contribuendo a dare visibilità alla storia di Andrea per ispirare i game changer del futuro”.

Vincenzo Scuotto, compagno di studi di Andrea e presidente degli Alumni del Collegio di Milano aggiunge: