Didattica a distanza: le 4 migliori app per studenti

La pandemia e la sua successiva quarantena ci hanno presentato una grande sfida educativa. Il modo di educare i nostri bambini e adolescenti da casa, ci ha presento una difficoltà, ma anche un'opportunità. Questo è il motivo per cui proveremo a delineare alcuni aspetti in cui la cosa principale è capire come funziona l'educazione a distanza e se è fruttuosa o meno per il nostro futuro. Siamo a casa, abbiamo trasferito il nostro ufficio a casa e utilizziamo i nostri dispositivi elettronici al massimo, sia per restare informati, sia per lavorare. Pure i ragazzi, gli studenti, si trovano nella stessa situazione,in tempi di emergenza sanitaria, la scuola si è dovuta adattare rapidamente e gli alunni di ogni ordine e grado hanno iniziato a barcamenarsi tra videolezioni, e piattaforme online, in breve, hanno scoperto la “didattica a distanza”. Detto questo, le scuole in particolare o i paesi in generale cercano di offrire alternative online per continuare a studiare a distanza. Vediamo assieme alcune delle migliori app per studenti in questo periodo di emergenza sanitaria.

4 App più diffuse tra gli studenti

Google Classroom

Prima tra tutte per la sua utilità, Google Classroom, un App di Google, perfetta per la didattica a distanza. Classroom, infatti, aiuta gli insegnanti ad organizzare velocemente i compiti, inviare valutazioni e commenti in maniera efficiente e comunicare facilmente con i studenti.

Zoom

Zoom, un app gratuita, compatibile per cellulare, tablet e pc che consente di fare video-chiamate tra molteplici utenti e quindi creare vere e proprie riunioni in cui è possibile condividere lo schermo del computer. Perfetta per lezioni o semplicemente per scambiarsi opinioni fra studeneti.

Duolinguo

Uno degli strumenti più popolari e conosciuti per l'apprendimento di una lingua è DuoLingo. DuoLingo è un ottimo esempio di applicazione diretta e mirata per l'apprendimento delle lingue a distanza. È molto semplice da utilizzare, ti basterà configurare il tuo profilo, scegliere la lingua di destinazione, e assegnarti degli obiettivi settimanali! Ogni corso di DuoLingo è composto da moduli, che sono raggruppati per abilità.

Studyblue

Studyblue è la più grande biblioteca di studio in crowdsourcing, con oltre 400 milioni di flashcard, note e guide di studio di studenti. Con Studyblue puoi creare e condividere materiali di studio, cercare i contenuti di studio consigliati dai compagni di classe, monitorare i progressi, impostare promemoria e creare quiz personalizzati. Unisciti a 15 milioni di studenti su StudyBlue per studiare meglio insieme.

Didattica a distanza: i prodotti più venduti sul web

Cuffie Logitech H340

Notebook Lenovo

Essential Monitor Acer da 23"

Tastiera e mouse ergonomici Microsoft