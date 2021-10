Giuseppe Lippi nuovo presidente della Scuola di medicina e chirurgia

Giuseppe Lippi, docente ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica nel dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’ateneo di Verona, è il nuovo presidente della Scuola di medicina e chirurgia dell’università di Verona per il triennio accademico 2021/2024. La nomina è arrivata con decreto del magnifico rettore Pier Francesco Nocini a seguito dei risultati della votazione che si è tenuta l’11 ottobre scorso.

“Ho sempre pensato che candidarsi a un ruolo istituzionale - afferma Lippi - rappresenti la massima espressione della volontà di mettersi al servizio di qualcuno o di qualcosa, non un traguardo individuale da raggiungere a tutti i costi, unicamente per soddisfare ambizioni personali. È mia intenzione proporre una gestione collegiale, nella quale il Presidente rappresenti un portavoce, primus inter pares, il collettore finale e l’esecutore materiale di una progettualità ponderata e largamente condivisa. L’ascolto delle proposte di tutte le componenti istituzionali della Scuola sarà il filo conduttore del mio mandato. In un’ottica di gestione collegiale, vorrei poter sempre contare su consigli e suggerimenti. Ascolto e confronto, ancorché originino da posizioni diverse e magari contrapposte, sono sempre un arricchimento”.

“Fatta salva l’indipendenza e autonomia dei dipartimenti - prosegue - credo che riaffermare con forza l’esistenza di un ambito comune cui tutti possano fare riferimento e ritrovarsi, rappresenti un elemento positivo, non un limite. Per questo ritengo che la Scuola di medicina e chirurgia possa essere il luogo ideale in cui i docenti dei vari dipartimenti del settore clinico e biomedico possano re-incontrarsi, condividere strategie e suggerire soluzioni”.