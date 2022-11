Le migliori scuole superiori di Verona e provincia: la classifica

Finalmente online la nuova edizione (2022/2023) di Eduscopio, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale è gratuito, e si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media: negli anni Eduscopio è diventato un punto di riferimento sia per le famiglie che per le stesse scuola.

Quale scuola prepara meglio gli alunni per proseguire gli studi all’Università, quale invece per trovare subito un lavoro? Quali sono le migliori scuole di Verona? Per dare una risposta a questo interrogativo ogni anno arriva la classifica Euscopio.

Le migliori scuole di Verona

Migliore Liceo classico: il più in alto nella graduatoria è il liceo Scipione Maffei di Verona. Al secondo posto il Don Nicola Mazza a Verona e il Guarino Veronese di San Bonifacio

Migliore Liceo scientifico: il Guarino Veronese, in seconda posizione i licei Medi e Fracastoro.

Migliori istituti tecnici: le scuole che preparano meglio di Verona il Marco Polo e Galileo Ferraris. I punteggi per maggiore occupazione dopo il diploma vedono al primo posto: Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano, e l’istituto Luciano Dal Cero di San Bonifacio.

Migliori professionali: il Carnacina di Bardolino, il Carlo Anti di Villafranca, e il Giorgi di Verona.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli (coordinato da Martino Bernardi) ha analizzato i dati di circa 1,289 milioni di diplomati in tre successivi anni scolastici (il 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado (le superiori) sia statali che paritarie.