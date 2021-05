Latte nelle scuole: a Verona alimentazione corretta fin da piccoli

La Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con il Consorzio Monte Veronese, organizza una campagna di informazione in quattro scuole primarie cittadine, coinvolti 425 bambini

Promuovere tra i bambini i benefici di un’alimentazione corretta, incoraggiandoli al consumo del latte nell’alimentazione quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. È nato proprio con questi obiettivi il Programma finanziato dall'Unione Europea “Latte nelle Scuole”, realizzato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con Unioncamere, alcune Camere di commercio italiane e il CREA- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

Nella città di Verona sarà il Monte Veronese DOP il formaggio protagonista delle lezioni, durante il mese di maggio, nelle scuole primarie aderenti alla Misura educativa di accompagnamento “il mio territorio”: Scuola Antonio Provolo, Scuola Bassona – Mariano Vilio, Scuola Dall’Oca Bianca, Scuola Leonardi. In totale saranno coinvolti 425 bambini. Durante questi incontri saranno raccontati i legami tra i prodotti lattiero-caseari e il territorio, ma soprattutto, attraverso attività coinvolgenti, sarà proposto l’assaggio di un prodotto di eccellenza e soddisfatta ogni curiosità sull’origine e sulle modalità di produzione.

“Latte nelle scuole” è una campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che frequentano le scuole primarie.

“Facciamo crescere consumatori consapevoli – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello – anche questa, come la promozione dei prodotti del territorio è una delle funzioni delle Camera di Commercio. La Camera di Commercio è prima di tutto l’interlocutore delle imprese operanti nella provincia scaligera, ma è anche un’istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio”.

Le attività didattiche sono coordinate e organizzate con la collaborazione del Consorzio di tutela del formaggio Monte Veronese DOP, che si avvale per questa iniziativa della partecipazione di Lorenzo Maggioni, esperto di didattica in agricoltura, che illustrerà agli alunni tutte le caratteristiche di questo formaggio della montagna veronese e li guiderà alla degustazione del Monte Veronese latte intero, la versione più fresca.