Partito da Verona tour di formazione per aspiranti idraulici, coinvolti 140 studenti

È partita ieri, 9 maggio, dall'Istituto Salesiano San Zeno di Verona la prima edizione sul territorio italiano di Give (Grohe Installer Vocational Training and Education) Truck Tour, il programma di formazione itinerante con cui l'azienda del settore idrosanitario Grohe supporta le scuole di idraulica nella formazione e nell'istruzione di aspiranti idraulici.

Tra ieri e oggi, 140 studenti tra i 14 e i 19 anni sono stati coinvolti in attività di formazione teorica e pratica. La parte teorica si è svolta in aula, grazie ad attrezzature e a materiale didattico specifico fornito dall’azienda. Quella pratica è stata fatta a bordo di un mezzo equipaggiato in cui gli studenti si sono esercitati direttamente nell’installazione dei prodotti con un test e le premiazioni finali.

Il truck di Grohe costituisce un elemento fondamentale del Programma Give. Progettato per il training pratico e per conoscere da vicino le soluzioni del brand, in questo ambiente è stata trasferita l'esperienza di Grohe agli aspiranti installatori idraulici.

Il programma di formazione itinerante, che continua anche dopo il diploma supportando studenti nell'acquisizione di esperienze lavorative o tirocini presso i suoi partner, proseguirà per tutta la settimana coinvolgendo un totale di circa 500 studenti tra i 14 e i 19 anni. Le tappe successive del tour saranno a Milano e in provincia di Cuneo.

Give è un progetto che rientra fra le attività del nuovo sub-brand Grohe Professional, un pacchetto completo di prodotti, servizi e programmi di formazione continua pensato per supportare professionisti esperti e giovani studenti.

«In 19 anni in Grohe il mio team ha formato centinaia di professionisti e questa attività ci ha confermato l’importanza e la necessità di portare la nostra esperienza e il contatto con il prodotto anche agli studenti dentro le scuole, per far toccare da vicino e rendere concreta una professione con cui si confronteranno in futuro - ha commentato Stefano Tarabbia, responsabile servizio tecnico e formazione di Grohe in Italia - Il truck ci aiuta a incuriosirli e coinvolgerli in un modo inedito e a catturare la loro attenzione».