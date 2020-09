Formazione online: dopo il lockdown, gli italiani si riscoprono artisti

Già in quarantena SEMrush aveva monitorato un +700% di interesse per corsi di chitarra, ora cresce l’interesse per il mondo dello spettacolo. Boom di richiesti di informazioni per Sirio Academy, piattaforma di corsi di formazione tenuti da professionisti dello spettacolo.Durante il lockdown moltissimi italiani si sono riscoperti desiderosi di imparare cose nuove. Già in quelle settimane, SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, aveva evidenziato un aumento del 700% di ricerche di corsi di chitarra, del 311% di inglese e persino di trading, a +82%. Nelle ultime settimane, al desiderio di imparare cose nuove si è affiancato quello di trovare nuove forme di espressione, per poter comunicare all’esterno ciò che si sente dentro.

Su internet, infatti, è boom di ricerche di corsi legati allo spettacolo, dal canto, alla recitazione, alla conduzione, come confermato anche da Sirio Academy, la piattaforma di corsi on-line tecnici e pratici, tenuti da professionisti e volti noti dello spettacolo, della musica e del cinema, per la formazione nei settori di teatro, danza, musical, recitazione, canto, regia, uso della voce, comunicazione e motivazione. A rivolgersi all’Academy sono soprattutto i giovani, desiderosi di poter liberare il proprio estro creativo senza restrizioni, ma anche persone più adulte che, dopo la forte esperienza della quarantena, hanno deciso di aggiungere un po’ di leggerezza alla propria routine, andando a coltivare quelle passioni che fino ad oggi erano rimaste nel cassetto. Tra i docenti dei corsi, anche Patrizia Pellegrino, attrice e conduttrice televisiva molto amata dal pubblico, che il 30 Settembre condurrà il webinar gratuito di presentazione della Sirio Academy e del corso che terrà insieme a Cosimo Scarano, ideatore di Sirio Academy, “Conduzione Televisiva”.