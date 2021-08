Quest'anno, presso l'Università di Verona, avrà luogo il nuovo Corso di Perfezionamento Smart Management in Sport. Ti appassiona il mondo dello sport business e vorresti trasformare questa passione in una professione? Non sai da dove iniziare?

Con il Corso di Perfezionamento Smart Management in Sport, alla sua prima edizione all'Università di Verona, potrai affrontare i temi più attuali dello sport business management, integrando conoscenze di tipo tecnico-sportivo con conoscenze economico-manageriali, di marketing, comunicazione e digital innovation.

Il Corso ti aiuterà a sviluppare le abilità e le competenze necessarie per diventare un/a professionista altamente qualificato/a in grado di operare sia in maniera indipendente, sia all'interno di imprese, associazioni sportive, impianti sportivi, agenzie di sport marketing e sport event marketing.

La docenza accademica sarà affiancata alla docenza di professionisti del settore per favorire la conoscenza diretta delle variegate realtà dello sport business.

Come partecipante avrai inoltre la possibilità di sviluppare un project work incentrato sulla predisposizione di un piano di marketing sportivo a partire dalle attività laboratoriali.

Le iscrizioni chiudono il 6 settembre 2021 e i posti sono limitati!

Modalità di iscrizione: https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1019&menu=iscriversi&tab=comeiscriversi&lang=it

Per maggiori informazioni: https://www.smsport.it/