Come diventare influencer? In Italia nasce la prima Academy

Un influencer è considerato la persona in grado di generare fiducia davanti a un target di riferimento e che grazie alla sua esperienza in determinati ambiti contribuisce a dare credibilità ai brand.

Oggi essere un'influencer è una vera e propria professione, questo lo sanno bene le università che hanno integrato nel loro percorso formativo nuovi corsi come:

Corso di laurea triennale in Influencer di eCampus

E per chi non volesse approfondire, o volesse un corso ancora più mirato su questo mondo?

Da fine agosto in Italia stà arrivando In-Sane la prima accademia che ha l'obiettivo di sfornare influencer di successo:

Abbiamo l'obiettivo di cambiare il mondo reale, iniziando con il migliorare il mondo virtuale. Oggi la figura dell'influencer, è la figura più bramata dalle imprese ma spesso le aziende si trovano davanti a loro persone non consapevoli, non preparate e poco professionali. Diventare influencer significa diventare imprenditore di se stesso. L'influencer è un'imprenditore digitale, non una persona che si scatta quattro foto osé. Attraverso la nostra accademia desideriamo formare le persone per portare il massimo risultato a se stesse e alle aziende con cui collaborano. Abbiamo a cuore l'educazione, insegnamo ai ragazzi a cercare prima di tutto il loro "nobile ideale", perchè solo con esso si può ottenere una carriera duratura e di successo.

Alla guida dell'Academy Roberto Buonanno

Da oltre 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani. Fondatore di Tom's Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. Titolare tra le svariate cose anche di Tom's Network, l'agenzia di management leader in Italia. Di cui fanno parte CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e tutte le più grandi star del web italiane.

Oggi Roberto grazie alla sue conoscenze e alla sua esperienza sul campo, può svelarti il sistema per diventare il prossimo influencer, il prossimo imprenditore digitale! Il sistema "Sforna-Star" per trasformare la tua passione in una professione ad alto reddito in 3 mesi usando YouTube™, Instagram™, TikTok™ o altri. Lo stesso sistema che ha permesso a quasi tutti le grandi star del web che vedi oggi di guadagnare milioni partendo completamente da zero.

"Uno degli esempi più recenti è il caso di Alessandro Daminato e Pietro Di Lorenzo (conosciuti come Ale & Piè). Due ragazzi che fino a poco tempo fa lavoravano come camerieri a tempo pieno che dopo aver applicato le strategie di cui ti parlerò a fine agosto, in soli 3 mesi hanno raggiunto la bellezza di 1.000.000 di follower su TikTok!" Ora sono delle vere e proprie star del web e vantano la bellezza di 67,81 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale.

A fine agosto l'Accademia aprirà le porte al suo primo corso, notizia che ha attirato l’attenzione di molti Big del settore, tra questi Francesco Facchinetti che molto entusiasta del progetto che Roberto Buonanno stà per sfornare, ha partecipato come ospite ad un suo intervento. Video completo : "ANCHE Francesco FACCHINETTI è UN MIO FAN!"