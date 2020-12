Istruzione : photomob "A Natale regalaci la scuola"

Questa mattina la Rete degli Studenti Medi di Verona, insieme al movimento Ridateci La Scuola, in una giornata di iniziative in tutta italia, ha lanciato un photomob per tenere alta l'attenzione sul mondo dell’istruzione.

A un passo dall'inizio delle vacanze di Natale crediamo che sia doveroso “regalare la scuola”, fare il possibile in queste settimane per permettere al più presto il ritorno alla didattica in presenza.- commenta la Rete degli Studenti Medi di Verona

“Sappiamo che ci sono delle ipotesi per riaprire i portoni delle nostre scuole già il 7 Gennaio” dichiara Camilla Velotta, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Verona “e sappiamo che il Presidente Zaia si sta dichiarando contrario. Noi crediamo che sia necessario tornare quanto prima all'interno delle strutture scolastiche, visto che la didattica a distanza non è più sostenibile, ma bisogna farlo in sicurezza; Fondamentale in questi giorni, quindi, investire sul mondo della scuola, strutturare un piano di emergenza funzionale ed efficace. Senza lungimiranza, le scuole aprirebbero solo per richiudere.”

“Ancora una volta serve ristabilire le priorità! In un periodo in cui i centri commerciali sono aperti e le scuole superiori sono invece chiuse "regalare la scuola" significa dare la giusta importanza ai ragazzi e a quel luogo essenziale di crescita culturale e civile che è la scuola" continua Rachele Peter di ridateci la scuola "serve evidenza del piano di potenziamento di trasporti e tracciamento, tanto millantato, ma di cui ancora non sappiamo nulla!"

Gallery