Fitpra: nuovo circuito di tennis di doppio partito a dicembre 2022

È iniziato il 1° dicembre in Veneto il nuovo circuito FITPRA dedicato al mondo dei doppi di tennis, una grande tradizione per molti circoli che potranno organizzare una o più tappe fino al 12 marzo 2023. Sarà un vero e proprio circuito, con le categorie di Doppio Maschile, Doppio Femminile e Doppio Misto. Il circuito prevede due tipologie: - Doppi All Star, giocatori con tessera agonistica da 4.1 a 4nc o tessera non agonistica - Doppi Entry Level, giocatori con tessera agonistica da 4.4 a 4nc o tessera non agonistica Questa suddivisione è la vera novità 2023 del FITPRA che riesce ad abbracciare tutta la 4^ categoria, includendo i forti 4.1 ma anche creando un circuito fino a 4.4 dove chi ha cominciato da poco può comunque trovare divertimento e provare a competere per il titolo provinciale. Sono infatti quattro le fasi del Campionato Invernale di Doppio Veneto: