Torna la Festa delle Fate a Garda

L’attesa sta per finire! Si rinnova dal 21 al 23 giugno La Festa delle Fate, il tanto atteso appuntamento atto a celebrare il solstizio d’estate che si svolge ogni anno sulle rive del lungolago Regina Adelaide a Garda, all’aperto e a ingresso gratuito. L’intera area si popolerà di artisti, saltimbanchi, artigiani e autori e ospiterà un pregevole mercato fantasy variopinto e ricolmo di fate e draghi di resina, pietre dure, candele, lampade di sale e lanterne di cera, incensi, libri, affiancati da laboratori per grandi e piccini, esibizioni e tantissimi spettacoli.

L’evento affonda le sue radici nelle correnti Celtiche e Norrene e ingloba culture e spiritualità provenienti dalle più distanti aree del mondo: all’ombra degli alberi del parco verranno allestite specifiche aree dedicate a particolari laboratori creativi rivolti sia a bambini che adulti dove dare libero sfogo alla propria fantasia e divertirsi assieme, e altri spazi destinati alla divinazione e al benessere personale, che accoglieranno la lettura delle carte, la numerologia, la formulazione del tema natale, speciali trattamenti reiki e consulenze personalizzate sull’interpretazione del Karma finalizzate alla identificazione e rimozione dei blocchi karmici attivati durante le vite passate.

In programma venerdì l’apertura del bellissimo e variopinto mercato fantasy, la lettura psicomagica dei tarocchi e il suggestivo intrattenimento legato all’elemento del fuoco. Sabato e domenica invece, si susseguiranno interventi musicali di arpa celtica e narrazione di fiabe con sottofondo di chitarra acustica. Sabato 22 alle ore 18 e domenica 23 giugno alle ore 14 avrà luogo il laboratorio di scrittura elfica con un’insegnante d’eccezione: Roberto Fontana, che, attraverso esempi e citazioni dalle opere di Tolkien, insegnerà ai partecipanti a scrivere in elfico (nella giornata di sabato l’insegnante affronterà la modalità di scrittura Tengwar per la lingua Quenya, la favella degli Elfi dell’Ovest; mentre domenica illustrerà il modo di scrivere il Sindarin con le lettere elfiche. Alla fine di ogni laboratorio, tutti saranno in grado di scrivere il proprio nome in elfico!).

Tra le tante magie della festa, potrete incontrate la bellissima Fata Ginevra Ellenrow Liyr in arte Ginny Fantasy Lab, creatrice di abiti fantasy, ali da fata e copricapi che personalizzerà sul momento appositamente per voi. Sabato 22 dalle 19.30 alle 21 e domenica 23 dalle 15 alle 16.30, le acque del lago si faranno tempio della celebrazione del Matrimonio Elfico, l’incantevole rituale che unisce il mondo delle leggende nordiche all’atmosfera fantasy dell’evento e in cui i partecipanti potranno enfatizzare la propria unione utilizzando la formula originale di elaborazione Tolkeniana; mentre, per dare il nostro caloroso benvenuto alla nuova stagione, sabato 22 alle 23.30, festeggeremo la potenza del sole, la luce e l’inizio dell’estate con l’Accensione del Fuoco Sacro, l’annuale appuntamento che si svolge in concomitanza con il solstizio d’estate e che accompagna i partecipanti in un percorso di liberazione interiore, restituendo alle fiamme paure e dubbi.

Domenica torna il tanto amato Contest Cosplay: un’occasione imperdibile per grandi e piccini di sfidarsi nell’impersonare il proprio personaggio preferito (scelto tra fumetti, manga, film, videogiochi,) davanti agli obiettivi di fotografi professionisti pronti a immortalare i fantastici momenti nella splendida cornice naturale del Lago di Garda. Sabato 22 alle ore 21 nell’’Arena del Drago si esibiranno il duo Alymunn con un concerto composto di suoni e danza che nasce da una profonda passione per la sperimentazione e dalla fusione (sonora) di strumenti tradizionali e moderni. Seguirà il suggestivo spettacolo intitolato “Chimica del Fuoco” che completerà la seconda parte della serata con una rappresentazione basata sull’elemento primordiale del fuoco (, simbolo di immortalità, energia, trasformazione e passione).

La Festa delle Fate non è soltanto un ritrovo per gli amanti del genere fantastico ma un’occasione per riscoprire se stessi attraverso il contatto con la natura accompagnati dal sottofondo delle onde del lago di Garda. Vi aspettiamo numerosi venerdì 21 giugno dalle 19 alle 22.30, sabato 22 giugno dalle 14 alle 23.30 e domenica 23 giugno dalle 10 alle 19.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, potete visitare: www.lafestadellefate.it

L’evento Facebook: www.facebook.com/events/354045804348719