Tennis: domenica 29 ottobre la quarta giornata di A1 con la Falconeri impegnata in casa

Domenica 29 4^ giornata del massimo campionato nazionale di tennis Bmw A1 Femminile Falconeri. In A2 il team maschile dello Scaligero in trasferta a Bologna. La Falconeri At Verona giocherà in casa dalle ore 10.00 con le torinesi del Beinasco. Piemontesi già battute per 3-1 in casa loro nel girone di andata. Ma attenzione che stanno rinvenendo perché hanno costretto le palermitane Domenica scorsa ad un pari imprevisto, e potrebbero essere insidiose. Di Sarra che ha rifilato un doppio 6/1 alla palermitana Pedone, sembra un triste biglietto da visita. Le veronesi possono sempre contare sulla super Angelica (Moratelli), e, sulla buona stella dell’altra Angelica (Raggi), che rinvenga con una prestazione di singolo degna del suo pedigree.

La capitana delle scaligere Giulia Meruzzi, i vari tornei internazionali che vede le fighters Grammatikopoulou e Kerkove Pattinama sono sempre egemoni rispetto agli impegni del campionato italiano. Sembra ancora indisponibile la spagnola Guerrero Alvarez e, quindi solo domani si vedrà chi risponderà “presente”. Per i boys dello Scaligero che onoreranno la competizione della 5^ giornata di A2, ennesima trasferta presso il capoluogo felsineo. Saranno a Bologna con inizio alle 10 i giocatori al comando di Matteo Bussola. Per loro finalmente inizierà il campionato. Con due sole partite disputate e proprio contro le prime due della classe, il campionato li chiama.

Sebbene siano a secco di punti, il Bologna è appena ad un punto e potrebbe essere la prima partita per iniziare il percorso che potrebbe portarli sul sentiero salvezza. La quinta giornata delle sette da disputare è esattamente la ripartenza per gli scaligeri. Pausa campionato la prossima giornata, ma non per loro, perché devono recuperare una gara con il Zavaglia a Ravenna. Sempre per il Tc Scaligero il 22 Ottobre è stato giocato in Viale Colombo il Tpra Entry Level maschile. Nicola Dell’Era del San Floriano si è aggiudicato il seeding mettendo al secondo posto in due set Cristiano Vassanelli del Torricelle. Terzi posti per un altro player del Torricelle Umberto Palmerini e per Marco Adami. Prossima competizione Tpra allo Scaligero il 5/11 all in a day al maschile ma entry level.