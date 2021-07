Zucchero festeggia il compleanno all'Arena di Verona con un doppio concerto in acustico

Il 24 e 25 settembre 2021 Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà sul palco dell’Arena di Verona per due concerti evento unici e irripetibili nel luogo a cui è più legato. Zucchero porterà nella “sua” Arena il nuovo album “INACUSTICO D.O.C. & MORE”, contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Con lui sul Palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson.

Due appuntamenti speciali non solo per il rapporto unico e “da record” tra Zucchero e l’Arena ma anche per le date scelte per questo evento: il 25 settembre è infatti il compleanno di Sugar e quale modo migliore per festeggiarlo se non dal palco di Verona?

“INACUSTICO D.O.C. & MORE” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Nell’ultimo anno Zucchero, per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”. Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “INACUSTICO D.O.C. & MORE”.

I biglietti per i due appuntamenti esclusivi in Arena sono disponibili a partire dal 21 luglio su www.ticketone e www. vivaticket.it.

Per i concerti del 24 e 25 settembre 2021 all’Arena di Verona è consentito come forma di pagamento l’uso dei voucher emessi in seguito al posticipo dei 14 concerti del “D.O.C. Tour” di Zucchero in Arena, ora previsti per il 2022.

Si ricorda che la capienza dell’Arena di Verona per queste date è limitata a cinquemila posti a data.

Info: www.friendsandpartners. it.

