"Zhuan Chi nella foresta di bambù": appuntamento per le famiglie al Teatro Ristori

Imperdibile appuntamento per le famiglie quello del 19 dicembre alle ore 17 al Teatro Ristori con il primo spettacolo della rassegna Educational della stagione 2021/2022. "Zhuan Chi nella foresta di bambù" segna la tradizionale collaborazione del Teatro con l’Atelier Elisabetta Garilli.

"Zhuan Chi nella foresta di bambù" è un racconto ricco di riflessioni e insegnamenti riguardo all’ambiente e all’ascolto della sua fragilità. Sarà la capacità di attendere, di ascoltare e di donarsi alla comunità del piccolo Zhuan Chi, il più piccolo del villaggio, a riportare l’equilibrio necessario alla vita.

Le splendide illustrazioni prodotte in tempo reale da Emanuela Bussolati creano una magica ambientazione per questo affascinante viaggio nella saggezza di terre lontane. La danza, alternata al mimo, di Giulia Carli da forma alle vicende di Zhuan Chi, portate al pubblico di bambini e famiglie attraverso l’alto grado di coinvolgimento dato dalle parole, dalle immagini e dalla musica. In questa scena multisensoriale, il Garilli Sound Project al completo, con sette elementi, con le consuete dinamicità e capacità comunicativa e interpretativa, trasforma l’interpretazione musicale in momenti di condivisione melodico-ritmica con il pubblico.

Nel numero di luglio/agosto 2019 la rivista Andersen, nella recensione di Caterina, cammina cammina, scrive del Garilli Sound Project: «sa spaziare con ludico eclettismo (ed entusiasmo condiviso) dagli strumenti classici d’orchestra alle percussioni dello strumentario didattico, fino agli strumenti non convenzionali».

Informazioni e contatti

Web: www.facebook.com/www.teatroristori.org

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: www.teatroristori.org

In ottemperanza al Decreto-legge 26.11.2021 n.172 dal 6 dicembre l’accesso in Teatro avviene esclusivamente su esibizione di Super Green Pass (fatta eccezione per i minori 12 anni).