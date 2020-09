Zero trio live al Mura Festival di Verona tra jazz e Gin Tonic

A Mura Festival, tutti i mercoledì, a partire dalle 20.30, l’immancabile appuntamento dedicato alle note del jazz e alla degustazione di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati. Mercoledì 23 settembre, ritorna con grande successo sul Green Stage di Mura Festival Zero trio. Il Trio accompagnerà il pubblico del Parco delle Mura in degustazioni di ricette a base di gin, proponendo un repertorio di standard della tradizione jazzistica americana, swing, ballad e bossa-nova e una selezione di musica swing italiana.

Ad arricchire la serata, Andrea Fucile, con la presentazione del suo libro “L’Europa in Vespa”, ci racconterà le emozioni, i colori e le sensazioni del viaggio in Vespa nei territori dell’Europa. Per gli appassionati del buon gin, MuraFestival offre la possibilità di degustare in tre ricette differenti speciali cocktail a base di gin, accompagnati dalle toniche aromatizzate.

Ingrediente chiave di questa sera’ sempre è il Gin bolognese Gin Tifi, il gin artigianale del liquorificio bolognese Virus. Gin Tifi è morbido e intenso, con freschi sentori di agrumi e un bel finale secco dove predominano le note di ginepro e di cardamomo. A seguire, gli appassionati del genere musicale, potranno esibirsi sul Green Stage del MuraFestival ed intrattenere il pubblico con una jam session.

Informazioni e contatti

Mura Festival, è l’evento che fino al 31 ottobre anima il Parco delle Mura al Bastione di San Bernardino con un fitto calendario di appuntamenti, consultabile online al link: bit.ly/murafestival-2020. L’area food and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica l’area gipsy market sarà aperta al pubblico con gli stessi orari del food.

L’ingresso al parco è gratuito, è possibile prenotare la degustazione di Gin Tonic inviando un sms o WhatsApp al 3349595638. Mura Festival promuove l’iniziativa di bere bene e responsabilmente con prodotti di qualità. La manifestazione opera inoltre nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e della sicurezza.