Al Motor Bike Expo di Verona Zaia premia l’equipaggio del Raid Fuoco dell'Amicizia

Il Motor Bike Expo, la fiera di Verona riservata agli appassionati delle due ruote e del mondo dei motori, ospiterà, in concomitanza del taglio del nastro, l’arrivo del raid automobilistico “Fuoco dell’Amicizia” promosso dall’Automobile club di Venezia e dal Consiglio regionale del Veneto. L’evento è in programma giovedì 13 gennaio 2022, alle ore 10 presso la Fiera di Verona alla presenza di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, Elisa De Berti, vice presidente Regione Veneto, Federico Caner, assessore al Turismo Regione Veneto, Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, Giorgio Capuis, presidente del comitato regionale veneto Automobile Club, Ivan De Beni, presidente Federalberghi Garda Veneto e Renato Zocchi, campione di motocross.

La vettura giungerà in contemporanea e, in quella sede, avrà luogo la premiazione dell’equipaggio con consegna da parte delle Autorità della coppa celebrativa realizzata per l’occasione, nonché delle targhe celebrative realizzate per lo staff tecnico di supporto. Jesusleny Gomes alla guida di una Fiat 1100 103 Zagato, rarissimo esemplare simbolo dell’industria automobilistica italiana, farà il suo ingresso tra gli stand del MBE per portare il messaggio di amicizia e di speranza in questa fase in cui la pandemia è tornata a mordere.

Il raid è partito domenica 9 gennaio da Venezia e nei giorni scorsi ha fatto tappa in numerose città turistiche di Austria e Germania, dove ha portato il messaggio di solidarietà della Regione Veneto e dell’Automobile Club Venezia, coorganizzatori dell’evento, incontrando sindaci, amministratori locali e i vertici di Adac (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) e öamtc (Österreichischer Automobil Motorrad-und Touring Club) nelle città di Klagenfurt, Graz, Vienna, Linz, Salisburgo. Wurzburg, Erlagen, Ausburg, Stamberg, Monaco e Insbruck.

In ogni località visitata Jesusleny Gomes e gli altri membri dello staff hanno potuto constatare come i rapporti di amicizia e collaborazione, da tempo esistenti tra i loro territori e il Veneto, non siano stati intaccati dalla pandemia e come sia forte il desiderio di poter tornare presto a muoversi e circolare liberamente anche per motivi turistici. Ambasciatrice del Fuoco dell’amicizia è Jesusleny Gomes, imprenditrice e madre di 3 figli, che la città di Verona già conosce avendole affidato nell’aprile scorso il compito di onorare il 61esimo anniversario del gemellaggio con la città di Monaco di Baviera. L’intraprendente brasiliana, veneta di adozione, giungerà in Fiera a Verona dopo aver percorso 2.600 chilometri a bordo della Fiat 1100 103 Zagato. Un raid che si è svolto in assoluta sicurezza, prima di tutto sanitarie visto che tutto lo staff, in possesso di green pass, si è sottoposto ogni giorno a due test di controllo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.motorbikeexpo.it/.