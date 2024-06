Yvonne Park in concerto al Mura Festival

Venerdì 14 giugno, Mura Festival si prepara a offrire una serata indimenticabile di musica dal vivo con due performance imperdibili che promettono di incantare il pubblico: Meek Hokum e Yvonne Park Quartett. La serata inizia alle 21:00 con l’esibizione di Meek Hokum, pseudonimo di Michele Darrel Bertoldi, un vero e proprio maestro della musica popolare nordamericana. Meek Hokum porterà sul palco un repertorio ricco e variegato, che include brani iconici di grandi della chitarra blues e ragtime come Blind Lemon Jefferson, Blind Blake, Reverend Gary Davis, Mississippi John Hurt, Blind Willie McTell e Big Bill Broonzy, insieme a composizioni originali.

Meek Hokum è un profondo conoscitore e interprete del blues rurale, del ragtime e della musica delle jug band, generi che hanno trovato nuova vita durante il folk e blues revival degli anni ’60. La sua passione per la musica popolare nordamericana si riflette nella sua attenzione per il country-blues, la jug band music e il folk degli Appalachi, con occasionali incursioni nell'American Primitivism alla John Fahey. L’hokum, una delle prime forme storiche di blues caratterizzata da un approccio umoristico e parodistico, è al centro della sua esibizione, offrendo al pubblico una rara opportunità di esplorare le radici di questa musica.

A seguire, il palco sarà illuminato dalla voce straordinaria di Yvonne Park e il suo quartetto. La cantante inglese è conosciuta in Italia per le sue collaborazioni con Marco Mengoni, oltre che con artisti internazionali del calibro di Emeli Sandé, Mabel e Kano. La sua presenza a Mura festival rappresenta un momento di grande prestigio per la manifestazione, che quest’anno dedica particolare attenzione alla world music, promuovendo artisti di fama internazionale e celebrando la diversità musicale.

Ad accompagnare Yvonne Park, un eccezionale quartetto formato da Pietro “Cupo” Cuppone alla chitarra e voce, Nicola Monti al basso elettrico, e Jacopo Migliorini alla batteria. Pietro Cuppone, virtuoso chitarrista, è noto al pubblico italiano per le sue collaborazioni con i Sonhora, mentre Nicola Monti porta con sé una vasta esperienza come poliedrico contrabbassista e bassista. Jacopo Migliorini, giovane talento alla batteria, completerà il quartetto con il suo tocco dinamico e innovativo.

Il gruppo proporrà una selezione di brani funk, soul e R&B, generi che si fondono perfettamente con l'atmosfera unica del Mura Festival, offrendo agli spettatori un'esperienza musicale indimenticabile. La scelta di includere Yvonne Park e il suo quartetto riflette l'impegno del festival nell'offrire una programmazione di alta qualità che valorizza le diverse sfumature della musica mondiale.

Data: 14 giugno 2024

Ora: 20:30

Luogo: Freak Stage al Bastione di San Bernardino Mura Festival, Verona

Ingresso: Gratuito

Yvonne Park : foto ufficio stampa Mura Festival