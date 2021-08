You can fly: inizia oggi la tua carriera in aviazione

You Can Fly è un programma rivolto ai giovani interessati a conoscere le scuole di addestramento per diventare un pilota, le modalità di selezione del personale da parte delle compagnie aeree e il lavoro del pilota di linea. All’evento saranno presenti due delle maggiori Compagnie Aeree italiane, le accademie per l’addestramento di piloti e per la formazione di manutentori aeronautici.

Troverai finalmente una risposta chiara a tutte le domande che ti sei sempre fatto. Scoprirai non solo i costi, i tempi e i percorsi didattici necessari per iniziare a lavorare in aviazione, ma anche le figure professionali richieste dalle compagnie, le possibilità di carriera e le modalità di selezione.

I relatori per l’edizione 2021 saranno:

Air Dolomiti Spa;

Neos Air;

Asteraviation Flight Academy;

Italfly Academy;

Aircraft Engineering Academy;

L’evento, unico in Europa è patrocinato dalla Regione Veneto.

Web: https://youcanfly.xaria.it/.

