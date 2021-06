"Yoga e vino", lezione all'aria aperta in vigna e degustazione vini dell'azienda agricola Dindo

Yoga e Vino, apparentemente così lontani, celano invece una profonda sinergia. In Valpolicella la cantina Dindo propone un‘esperienza straordinaria: la possibilità di praticare lo Yoga tra i vigneti. Si tratta di una pratica a contatto con la natura, immersa nei vigneti, un viaggio sensoriale dalla mente al gusto, per preparare alla degustazione finale, direttamente in cantina al termine della lezione.

Un’esperienza rilassante all’aria aperta dove poter provare la pratica dello Yoga sotto la guida esperta di un professionista Alain Zanoni di Anam Studio Yoga. Una disciplina in grado di sciogliere le articolazioni, espandere la capacità respiratoria e trovare armonia tra mente, corpo e il mondo che ci circonda. Adatta a tutti i livelli, nella splendida cornice dei vigneti della Valpolicella, a Fumane.

Siamo sempre più connessi ma anche sempre più disconnessi al resto del mondo che abbiamo intorno. Questo è certamente un modo per abbandonare le tensioni fisiche e imparare a rilassare mente e corpo. Una lezione ideale per chi inizia e perfetta per chi desidera andare in profondità! Questo accade davvero in un panorama straordinario: la Valpolicella. Niente palestra, niente luoghi chiusi. Solo la natura e i vigneti. Al termine segue, una degustazione guidata di 4 vini dell’Azienda Dindo. Un modo anche per conoscere la storia aziendale e quella del territorio.

Si tratta di un’occasione per degustare i vini della produzione Dindo, accompagnati da qualche assaggio di prodotti tipici della tradizione locale. Nasce così una collaborazione con un’azienda a conduzione familiare che da generazioni produce uno dei vini più importanti di Italia. Lo yoga permetterà una connessione profonda e preparativa alla degustazione. Il tutto in una cornice straordinaria, quella della collina del Valpolicella.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/346499573744090?ref=newsfeed.

La cantina Dindo e

Lo yoga di Anam Studio Yoga

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...