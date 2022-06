Yoga al tramonto al Giardino Giusti

Mercoledì 15, 22 e 29 giugno le porte del Giardino Giusti si apriranno per la prima volta allo Yoga e al benessere. Il giardino e il tramonto faranno da cornice a una serie di appuntamenti con lo Yoga, per ritrovare l’armonia a fine giornata immersi nella natura e nella totale tranquillità del giardino, aperto in esclusiva per i partecipanti alle lezioni.

Gli incontri inizieranno alle ore 19.30 e avranno la durata di un'ora; finita la pratica si potrà accedere alla zona del Belvedere, dove poter vedere l'ultimo saluto del sole sulla città dall'alto, prima dell'arrivo delle stelle. Le lezioni sono adatte a qualsiasi tipo di praticante, da principianti a esperti.

Orario: inizio ore 19.30, durata 1h circa

Lezione singola: 20 euro

Pacchetto 3 lezioni: 50 euro

Info e prenotazioni: karin.cipriani@gmail.com

In caso di mal tempo la lezioni si svolgeranno ugualmente presso una sala interna del Giardino Giusti.