Yoga al tramonto nel meraviglioso Giardino Giusti

Dopo i primi appuntamenti di giugno, Giardino Giusti in collaborazione con Laboratorio Danza Verona e Yoga with Karin, propone tre nuovi incontri dedicati allo yoga nella splendida cornice del giardino, nell'ora più suggestiva della giornata.

Tre appuntamenti per ritrovare insieme l'armonia dopo la pausa estiva, immersi nella natura e nella totale tranquillità del giardino aperto in esclusiva per i partecipanti alle lezioni.

Quando: 14 - 21 - 28 settembre 2022

Costo: Lezione singola: 20 euro | Pacchetto 3 lezioni: 50 euro.

Info e Prenotazioni: karin.cipriani@gmail.com

Lezioni di Vinyasa Yoga adatte a qualsiasi praticante, da principianti a esperti. In caso di mal tempo le lezioni si svolgeranno ugualmente posso una sala interna del Giardino Giusti.