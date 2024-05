Natura e Salute: lezioni di yoga e pilates al Parco Giardino Sigurtà

Abbonati: 16 euro per tutte le lezioni | Non abbonati: ogni singola lezione 16 euro

Prenderà il via mercoledì 5 giugno la rassegna di incontri dedicato al benessere Natura e Salute che il Parco Giardino Sigurtà propone da 11 anni nei suoi spazi verdi, dopo l’apertura diurna. Nove saranno gli appuntamenti che vedranno lezioni di yoga e novità di questa stagione, pilates.

Per ritrovare l’armonia a fine giornata in uno dei parchi più belli al mondo, a pochi chilometri da Verona, da segnare in agenda le seguenti date: le lezioni di yoga si terranno il 5, 12, 19 e 26 giugno, e il 3 e 10 luglio; le lezioni di pilates, invece, si terranno il 6 e 20 giugno e il 4 luglio. Le lezioni di yoga saranno tenute da Laura Orlandi, insegnante da anni di questa disciplina e rappresentante della Federazione Italiana Yoga e Assoyoga per il Veneto e con diploma internazionale riconosciuto dal Ministero Indiano dello Yoga e Ayurveda.

In questa edizione di Natura e Salute ci si concentrerà sul legame tra lo yoga e la medicina Ayurvedica; le pratiche si ispireranno ai dosha, ovvero le tre sostanze vitali presenti nell'apparato psico-somatico di ogni persona, ai 5 elementi che compongono la prakrti, ossia la causa originaria attraverso cui l'universo esiste e si esplica, alle stagioni, ai cicli solari e lunari, invitando i partecipanti a stimolare la curiosità verso una consapevolezza della salute in termini globali.

Stefania Roverselli, insegnante danza, fitness e pilates da più di 30 anni, con certificato STOTT PILATES e Istruttore di Pilates riconosciuto CONI, terrà invece le lezioni dedicate al pilates, disciplina posturale famosa in tutto il mondo che unisce resistenza, fluidità e controllo dei movimenti regalando benessere a tutto il corpo. È un'attività che permette di riacquistare il controllo e l'armonia del proprio fisico compromessi dalla routine quotidiana.

Il costo per gli abbonati al Parco Giardino Sigurtà è agevolato, ovvero 16 euro per tutte le lezioni, mentre per i NON abbonati il prezzo di ogni singola lezione è di 16 euro. Tutte le lezioni si terranno dalle ore 19 alle ore 20 e le iscrizioni avverranno alla biglietteria del Parco. L’organizzatore si riserva di poter modificare, spostare o annullare le serate dedicate a Natura e Salute per ragioni meteo, per causa di forza maggiore o per rispetto di disposizioni normative di carattere nazionale e/o locale disposte anche nell'immediatezza dell’evento.

Foto ufficio stampa Parco Giardino Sigurta?