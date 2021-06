"Yoga al Parco", al Mura Festival di Verona si celebra la Giornata internazionale dello yoga

Alla seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga. Lunedì 21 giugno, in concomitanza col solstizio d’estate, ecco che nella suggestiva cornice del Bastione di San Bernardino, nella giornata più lunga dell’anno, il Parco delle Mura verrà animato dall’alba al tramonto dai corsi di “Yoga al Parco” tenuti dall’insegnante Karin Cipriani in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga. Verranno proposte delle lezioni di Yoga Vinyasa in diversi momenti della giornata, per permettere a quante più persone possibile di avvicinarsi a questa pratica che si sa essere un toccasana per il corpo e per la mente. Un’occasione per prendersi di cura di se stessi, all’aria aperta e a contatto con la natura, ma anche un’opportunità per riqualificare un’area, il Parco delle Mura, che per troppo tempo ha visto degrado e criminalità.

Sono previsti tre appuntamenti: dalle ore 7 alle 8 per cominciare la giornata con il piede giusto, dalle 13.30 alle 14.30 per ricaricare le energie e dalle 19 alle 20 per liberarsi dalle tensioni accumulate durante il giorno.

Karin Cipriani, curatrice della rassegna “Yoga al Parco” a Mura Festival è un’insegnante di Yoga certificata di Yoga Alliance e ha iniziato il suo percorso nel 2017 in California, dove ha vissuto per quasi un anno. Tornata in Italia ha lasciato il suo lavoro d’ufficio per dedicarsi completamente allo Yoga e all’insegnamento di questa disciplina millenaria.

Il suo progetto “Yoga al Parco” è nato per riuscire ad avvicinare più persone possibile ad un percorso di salute e benessere attraverso lo Yoga Vinyasa, uno stile di yoga fluido e dinamico che grazie al controllo del respiro aiuta a riequilibrare corpo e mente alternando movimento e staticità. Grazie a questa disciplina si riesce a fermare le fluttuazioni della mente e a migliorare la tenuta e il controllo fisico e si può raggiungere maggior consapevolezza delle proprie emozioni, acquisendo degli strumenti utili anche per gestire lo stress della vita di tutti i giorni. Non sono necessarie particolari competenze, solo la voglia di stare bene con se stessi, all’aria aperta e a contatto con la natura.

Iscrizioni aperte sul sito www.murafestival.it

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da STUDIOVENTISETTE. Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 23.00, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 23.00. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

