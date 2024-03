Yoga nell'arte

La Fondazione EARTH ti invita a esplorare il connubio tra yoga e arte domenica 28 aprile e 19 maggio alle ore 10.30. Scopri il potere dello yoga nel risvegliare il corpo e la consapevolezza emotiva.

Sotto la guida esperta di Karin Cipriani, insegnante certificata di Yoga Alliance con esperienza dal 2019, immersi in un percorso di scoperta personale. Karin ha avviato la sua pratica nel 2016 in California e ha continuato a svilupparsi in Italia, all'estero e in India nel corso del 2023.

Partecipa ai nostri incontri, dove sarai introdotto alla pratica dinamica dello yoga vinyasa, adattato anche ai principianti. Tutto ciò di cui hai bisogno è un tappetino e una coperta. Ti aspettiamo per questa esperienza unica!

Quota di partecipazione: 15 euro. Il prezzo include l'ingresso alla mostra, lezione di yoga vinyasa e uno sconto per una consumazione al bar. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la prenotazione è considerata valida per l'appuntamento successivo. La lezione verrà attivata con numero minimo di 7 iscritti fino ad un massimo di 15 partecipanti.