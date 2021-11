XYQuartet live al Teatro Salieri: ingresso gratuito per tutte le donne

Dopo il successo di StraborDante, XYQuartet tornano al Teatro Salieri di Legnago il 25 novembre 2021 nell’ambito del progetto A Casa Nostra – La rinascita dei Teatri per i Cittadini del Veneto, finanziato dalla Regione del Veneto concepito per rimettere in moto il sistema dello spettacolo dal vivo regionale nel 2020. In scena giovedì 25 novembre alle ore 20.45 lo spettacolo 5 Astronauts, un progetto di punta dell’ensemble, un coinvolgente concerto nello spazio che nusica.org ha scelto di proporre per l’occasione. (biglietti: 5 euro, prenotazione obbligatoria a info@teatrosalieri.it, 0442-25477).

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, che ricorre il 25 novembre, il Teatro Salieri si illuminerà di rosso e l’ingresso per le donne sarà gratuito.

Con 5 Astronauts, XYQuartet - Nicola Fazzini, Alessandro Fedrigo, Luca Colussi, Saverio Tasca - danno vita ad un percorso multimediale tra musica e video, un inedito viaggio nell’immaginario del volo orbitale.

Attraverso le immagini d'epoca, provenienti dagli archivi degli enti spaziali, trattate e manipolate in tempo reale dal video-artist Claudio Sichel, il gruppo di 5 Astronauts trasporta lo spettatore in un universo di suoni e storie, alla conquista di uno spazio sconosciuto. Il quartetto racconta con la propria musica le appassionanti vicende dei pionieri dell’universo, di chi coraggiosamente ha orbitato attorno alla Terra. Le figure leggendarie di Yuri Gagarin, John Glenn, Malcolm Carpenter e Valentina Tereshkova sono diventate le preferite di XYQuartet: uomini e donne che per primi hanno esplorato lo spazio, offrendo all’umanità l’eredità preziosa di storie epiche, drammatiche o addirittura tragiche e controverse. Queste storie sono state raccolte da XYQuartet nel concept album Orbite, che è valso loro il premio di secondo miglior gruppo jazz nel 2017.

XYQuartet

Nicola Fazzini – alto sax

– alto sax Alessandro Fedrigo – basso elettrico

– basso elettrico Saverio Tasca – vibrafono

– vibrafono Luca Colussi – batteria

– batteria Claudio Sichel – visual

