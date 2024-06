Xantoné Blacq a Verona: lo storico arrangiatore di Amy Winehouse live al Mura Festival

Mura Festival è lieto di annunciare un evento straordinario che arricchirà l'edizione di quest'anno: il concerto gratuito di Xantoné Blacq, pianista e arrangiatore di fama mondiale, in programma il 9 giugno alle ore 20:30.

Xantoné Blacq è un nome che risuona con la stessa intensità delle leggende della musica. Erede indiscusso del groove di Stevie Wonder, Blacq ha collaborato con artisti del calibro di Amy Winehouse, Mark Ronson e Earth, Wind & Fire. La sua presenza è stata celebrata nei più prestigiosi eventi musicali internazionali, dai Grammy Awards a Glastonbury, dal Montreux Jazz Festival al London Jazz Festival, fino a Lollapalooza. Ad accompagnarlo, il batterista veronese Matteo Breoni.

La partecipazione di Xantoné Blacq a Mura Festival rappresenta un’opportunità imperdibile per la nostra città. Avere un artista di tale calibro in un festival cittadino non solo eleva il livello della manifestazione, ma sottolinea l’importanza di portare la musica di alta qualità direttamente nel cuore della comunità. Questo concerto gratuito è un omaggio alla musica nella sua radice più profonda, un’opportunità per il pubblico di vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

Mura Festival si è sempre distinto per la capacità di combinare eventi di grande rilevanza culturale con un’atmosfera accogliente e inclusiva. L’esibizione di Xantoné Blacq incarna perfettamente questo spirito, offrendo ai cittadini e ai visitatori un momento di pura magia musicale. L’appuntamento è per domenica 9 giugno alle 20:30 per celebrare insieme questa grande festa della musica a Mura Festival!

Informazioni Utili:

Data: 9 giugno 2024

Ora: 20:30

Luogo: Freak Stage al Bastione di San Bernardino Mura Festival, Verona

Ingresso: Gratuito

XANTONE? BLACQ PORTRAIT -- FACE 3-4 -- BERLIN : foto ufficio stampa Studioventisette