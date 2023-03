Sul lago torna l'appuntamento con "X-Bionic Lake Garda 42"

L’appuntamento con la X-Bionic Lake Garda 42 è un’ottima occasione per conoscere i luoghi partner della maratona – il Comune di Limone sul Garda, Garda Trentino e il Comune di Malcesine – tantopiù in primavera, uno dei periodi migliori per passare da queste parti, non essendoci ancora il grande affollamento di visitatori dell’alta stagione. L’itinerario su cui domenica 26 marzo si sfideranno i runner in gara, infatti, potrebbe tranquillamente essere quello di un turista alla scoperta della riva settentrionale del Lago di Garda: piccoli borghi, prodotti del territorio, spiagge, acque premiate per la loro purezza, la montagna a un passo. Per chi non volesse limitarsi al running, inoltre, vi è un’ampia varietà delle attività praticabili, dagli sport acquatici al trekking, dall’arrampicata alla bicicletta.

LIMONE SUL GARDA. Il via è previsto da Limone sul Garda, piccolo borgo lombardo, anche se il clima e il paesaggio ricordano una location mediterranea. Le temperature particolarmente miti, infatti, consentono la coltivazione degli agrumi, coltivati fin dal XVIII sec nelle tipiche limonaie, ancora oggi in funzione e aperte al pubblico. La linea di partenza è posizionata sul lungolago di Limone, qui i partecipanti prenderanno la strada della ciclopedonale che si snoda tra antiche limonaie e romantici scorci fino ad arrivare a Capo Reamol, dove per circa due chilometri la pista ciclopedonale diventa sospesa sull’acqua, conducendo i runner della X-BIONIC LAKE GARDA 42 al confine tra la Lombardia e il Trentino.

GARDA TRENTINO. Oltrepassato il confine ci si trova nel Garda Trentino: da una parte il lago, su cui si specchiano limoni, ulivi e palme, dall’altra le montagne delle Dolomiti di Brenta. La prima tappa è Riva del Garda, i runner si addentreranno tra le vie e le piazze del borgo, tra cui quelle strette e colorate del quartiere del Marocco (dal dialetto “marocche”, ovvero “grandi massi” staccatisi dal monte e adoperati dagli abitanti per la costruzione delle case). A Riva del Garda, inoltre, il 25 marzo avrà luogo la LG Kids, la gara di 1.3 km dedicata ai bambini fino ai 12 anni.

Lasciatosi alle spalle Riva, i runner della X-BIONIC LAKE GARDA 42 si dirigono verso Arco di Trento. Le belle facciate dei palazzi e delle case signorili ricordano il passato illustre della cittadina, mentre ai giorni nostri Arco è famosa soprattutto per le sue rocce, essendo una delle capitali italiane dell’arrampicata. Infine, il terzo comune trentino attraversato dalla gara, Torbole, un tempo villaggio di pescatori, oggi centro giovane e dinamico, circondato dal verde e dai vigneti.

MALCESINE. La maratona si conclude in provincia di Verona, a Malcesine, borgo medievale arroccato al suo Castello, risalente alla metà del primo millennio a.C., e circondato da paesaggi che alternano oliveti a lunghe spiagge dai sassolini bianchi. In alternativa ai tuffi nel lago o alle gite in barca, si può prendere la funivia che porta sulla cima del Monte Baldo, a 1780 metri di quota, anche se i più sportivi possono raggiungerlo a piedi incamminandosi dal paese. In occasione di X-BIONIC LAKE GARDA 42, a Malcesine verrà allestita nella giornata di domenica 26 marzo un’EXPO gastronomica, dove si potranno assaggiare le specialità locali del Lago di Garda.

