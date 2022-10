A Garda appuntamento con il Wwf per la festa "Urban Nature"

Il fine settimana dell’8 e 9 ottobre 2022 torna "Urban Nature", la festa della natura in citta? promossa da WWF per diffondere il valore e la tutela della natura e biodiversita? nei contesti urbani e per favorire azioni virtuose da parte di amministratori, comunita?, cittadini, imprese, universita? e scuole per proteggere e incrementare la biodiversita? in questi sistemi. Per la VI edizione di Urban Nature, WWF, in collaborazione con i Carabinieri e l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS), sara? presente in oltre 1.600 piazze in tutta Italia, con eventi e banchetti informativi in cui si potra? acquistare una felce in vaso e sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”: grazie alla raccolta fondi verranno realizzati, in varie strutture pediatriche italiane, spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie per il recupero psicofisico e lo svolgimento di attivita? didattiche e terapeutiche.

In questa occasione, WWF Veronese, in collaborazione con il Centro Nazionale Carabinieri Biodiversita? di Peri e i Giovani al Porto di Lazise e con il patrocinio del Comune di Garda, organizza una giornata all'insegna della natura sul Lago di Garda, per porre l’attenzione sull’importanza del complesso ecosistema lacustre, costituito da organismi viventi in grado di interagire tra loro ed adattarsi all’ambiente in cui vivono, e riflettere sui numerosi fattori e cambiamenti che stanno alterando l’equilibrio di questo ecosistema.

Durante la giornata di domenica 9 ottobre 2022, WWF veronese sara? infatti presente in Piazza del Municipio a Garda con uno stand informativo, dove saranno distribuite le felci in vaso a sostegno del progetto “Oasi in Ospedale”. Con i volontari WWF, ci saranno anche i Carabinieri Biodiversita? di Peri che allestiranno laboratori didattici e sensoriali alla scoperta della natura. In mattinata, ci sara? anche una passeggiata ecologica e di raccolta rifiuti con i ragazzi dell’Associazione Giovani al Porto, che e? stata inserita nell’iniziativa nazionale Ri-party-amo, che mira a sensibilizzare e mobilitare giovani, famiglie e comunita? attraverso giornate di pulizie, progetti di ricostruzione naturale e attivita? di educazione nelle universita? e nelle scuole.

Inoltre, sono state organizzate due escursioni guidate con esperti sul territorio di Garda. In mattinata, con partenza alle 11, la prima escursione sara? sul lungolago di Garda fino a Punta San Vigilio e sara? un’occasione per poter conoscere e osservare l’avifauna lacustre e discutere alcune problematiche del lago, come la scomparsa dei canneti e l’insediamento di specie alloctone a discapito di quelle autoctone. Cio? avviene ad esempio con la Trachemys scripta e la Pelodiscus sinensis, tartarughe “aliene” che non hanno predatori naturali, si cibano di alborelle, piccole carpe, e invertebrati e che quindi si sono adattate all’ambiente lacustre. Nel pomeriggio, con partenza alle 15, Francesca Dall’Ora ci guidera? sulla Rocca, illustrando alcuni aspetti della biodiversita? della ZSC IT3210007 “Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda”.

Lo scopo finale del WWF e? fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanita? possa vivere in armonia con la natura. Il ritrovo e? in Piazza del Municipio a Garda presso lo stand WWF, almeno 30 minuti prima della partenza, ed e? opportuno prenotarsi alle escursioni e alla passeggiata ecologica scrivendo a segreteria@wwf-verona.it.