Al Museo Miniscalchi-Erizzo "Wunderkammer - Il mondo in una stanza"

Domenica 6 novembre, alle ore 15.30, il Museo Miniscalchi-Erizzo organizza un laboratorio per bambini da 6 a 12 anni dal titolo "Wunderkammer - Il mondo in una stanza". Come nasce una collezione? Chi era il re dei serpenti? Esistono gli unicorni? Scopriamolo assieme realizzando una personale collezione nella stanza delle meraviglie dove realta? e fantasia si incontrano.

Prenotazione obbligatoria al n. 045 8032484 o all’indirizzo info@museominiscalchi.it

o all’indirizzo Costo lab: 7 euro