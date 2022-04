Finale italiana World robot olympiad & Lavagno geek in Verona

Il 21 maggio 2022 Verona ospiterà la finale italiana della World Robot Olympiad (WRO), competizione di robotica rivolta ai più giovani (6-19 anni), che si svolge annualmente dal 2004 su scala globale. I vincitori di questa tappa veronese avranno accesso alla finale mondiale con sede a Dortmund (Germania), nel novembre 2022.

Vi partecipano squadre composte da due o tre elementi più l’allenatore e suddivise per fasce di età. In base alla categoria a cui appartengono i partecipanti devono costruire un robot in linea con il tema che viene proposto di anno in anno. Nel 2022 questo è “My Robot, my Friend”, incentrato sulle implicazioni dell’impiego sicuro dei robot nell’ambito dell’utilità per l’uomo.

La competizione (WRO) viene ospitata nell’ambito dalla manifestazione Lavagno Geek, che dal 2019 rappresenta una manifestazione unica e di straordinario richiamo, con un programma ricco di laboratori esperienziali, work-shop e formazione, il tutto integrato in un contesto territoriale di qualità.

Informazioni e contatti

Web: https://worldrobotolympiad.it/.