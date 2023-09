World Cleanup Day a San Giovanni Lupatoto

«Il 16 settembre 2023 si terrà il World Cleanup Day, la grande maratona che ha l'obiettivo di ripulire il mondo dai rifiuti. Leroy Merlin Italia aderisce a questa iniziativa mondiale, organizzando più di 50 eventi su tutto il territorio. Noi del negozio di Verona ti diamo appuntamento il 16 settembre dalle ore 9.30 alle ore 13.30 davanti al Municipio, in via Roma 18 per ripulire insieme tutta l'area pedonale di San Giovanni Lupatoto, fino al Parco ai Cotoni. Ricorda di indossare abbigliamento comodo perchè ci muoveremo a piedi. Noi ti forniremo una pettorina alta visibilità, guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti. Mettiti in gioco anche tu per un mondo più pulito e sostenibile: unisciti alla Community!».

Clicca sul link per iscriverti all'evento e rimanere aggiornato su tutti i dettagli: https://mycommunity.leroymerlin.it.

Punto d'incontro via Roma, 18, San Giovanni Lupatoto, Verona, Italia Vedi sulla mappa